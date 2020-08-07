64/1-B-5 Trafik Cezası nedir? Madde 64/1-B-5 Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine aykırı davranan sürücülere cezai işlemler uygulanır. 64/1-b-5 trafik cezası da bunlardan birisidir. Peki 64/1-b-5 trafik cezası nedir? 64/1-b-5 Trafik cezası ücreti ne ceza puanı kaçtır? Sizlere bu konu hakkında bilgileri detaylıca derledik.
Sürücülerin yönetmelikteki esaslara aykırı olarak ışık takmaları yasaktır. Bu kurala uymayan sürücülere 64/1-b-5 trafik cezai uygulanmaktadır.
64/1-b-5 Trafik Cezası Ne Kadar?
Işıkların kullanılmaması suçunu işleyen sürücüler 64/1-b-5 trafik cezalarına çarptırılırlar. Bunun sonucunda ise 132 TL cezai işlem uygulanır. Fakat sürücülerin 64/1-b-5 trafik cezaları karşısında indirimli ödemeleri mümkündür. Bunun için sürücüler ödemeyi 15 gün içerisinde yapmaları gerekmektedir.
64/1-b-5 Cezası Ceza Puanı Kaçtır?
64/1-b-5 trafik cezası sürücüye tanzim edilmesi durumunda sürücülerin ehliyetlerine 20 ceza puanı işlenmektedir. Eğer bir yıl içerisinde ceza puanları 100 puan olur ise sürücünün ehliyetine el konulur.
64/1-b-5 Trafik Cezasında Sürücü Belgesine El Konulur mu?
64/1-b-5 trafik cezalarında sürücülerin ehliyetine el konulamaz. Fakat bu cezanın yanında sürücü belgesine el konmasını gerektiren bir ihlal daha yapılır ise sürücü belgesine el konulabilir.
64/1-b-5 Trafik Cezaları Ödeme İşlemleri
Trafik cezaları sürücüye tebliğ edildikten sonra ödemenin yapılması gerekir. Bazı durumlarda sürücüler kural ihlali yaptıklarının farkına varmazlar. Bunların kontrolü için e-devlet sistemine girmek gerekir. Buradan trafik cezaları kontrol edilir iken ödemeler de yapılabilir. Ayrıca banka veya PTT şubelerinden yetki verilmiş şubelerine ödeme yapılabilir.
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