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Haber Giriş: 07.08.2020 - 01:36,Son Güncelleme:

64/1-B-4 Trafik Cezası nedir? Madde 64/1-B-4 Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

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64/1-B-4 Trafik Cezası nedir? Madde 64/1-B-4 Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
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Trafik kuralları tüm sürücülerin uyması gereken kurallardan birisidir. Uyulmadığı taktirde pek çok cezai işlem uygulanmaktadır. Bu cezalardan birisi de 64/1-b-4 tr trafik cezasıdır. Peki 64/1-b-4 trafik cezası nedir? Sizlere 64/1-b-4 trafik cezası hakkında merak edilenleri detaylıca inceledik.

64/1-b-4 trafik cezası sürücülerin öndeki aracı geçerken, uyarı için kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkları yakması durumunda verilen bir cezadır. Kara Yolları Trafik Kanunu gereğince bu kurala uymayan sürücüler 64/1-b-4 trafik cezası tatbik edilir.

 64/1-b-4 Trafik Cezası Ne Kadar?

 Sürücülerin öndeki araçları geçerken uyarı için çok kısa süre haricinde uzak gösteren ışıkları yakması durumunda 64/1-b-4 trafik cezası uygulanır. Bu cezanın tutarı 132 Türk Lirasıdır.

 64/1-b-4 Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

 64/1-b-4 trafik cezasında uygulanan ceza puanı Emniyet Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır. Bu ceza için 15 ceza puanı sürücünün sürücü belgesine işlenmektedir.

 64/1-b-4 Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?

 64/1-b-4 trafik cezası tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödenirse %25 oranında indirim uygulanarak 81 TL ödeme yapılabilir.

 64/1-b-4 Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

 64/1-b-4 trafik cezaları Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilen PTT veya bankalara ödenebilmektedir.

 

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