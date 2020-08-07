64/1-B-4 Trafik Cezası nedir? Madde 64/1-B-4 Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

64/1-b-4 trafik cezası sürücülerin öndeki aracı geçerken, uyarı için kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkları yakması durumunda verilen bir cezadır. Kara Yolları Trafik Kanunu gereğince bu kurala uymayan sürücüler 64/1-b-4 trafik cezası tatbik edilir.

64/1-b-4 Trafik Cezası Ne Kadar?

Sürücülerin öndeki araçları geçerken uyarı için çok kısa süre haricinde uzak gösteren ışıkları yakması durumunda 64/1-b-4 trafik cezası uygulanır. Bu cezanın tutarı 132 Türk Lirasıdır.

64/1-b-4 Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

64/1-b-4 trafik cezasında uygulanan ceza puanı Emniyet Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır. Bu ceza için 15 ceza puanı sürücünün sürücü belgesine işlenmektedir.

64/1-b-4 Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?

64/1-b-4 trafik cezası tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödenirse %25 oranında indirim uygulanarak 81 TL ödeme yapılabilir.

64/1-b-4 Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

64/1-b-4 trafik cezaları Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilen PTT veya bankalara ödenebilmektedir.