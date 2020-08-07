64/1-B-1 Trafik Cezası nedir? Madde 64/1-B-1 Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
64/1-b-1 trafik cezası, sis ışıklarını sağanak yağmurlu ve karlı havaların dışında diğer farlar ile yakılması dolayısıyla yazılan cezadır. Peki, 64/1-b-1 trafik cezası nedir? 64/1-b-1 trafik cezası ne kadar? 2020 ceza puanı kaçtır? İşte, tüm detaylar.
Karayolları Trafik Kanunu'nun 64. maddesinde cezaya açıklık getirilmekte olup ceza bedeli belirtilmektedir. Gereksiz sis farlarını yakma cezası olarak bilinen 64/1-b-1 trafik cezası, kurala uymayan sürücülere yazılmaktadır.
64/1-b-1 Trafik Cezası Ne Kadar?
Sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havaların dışında sis ışıkları diğer farlar ile birlikte kullanılırsa, 64/1-b-1 trafik cezasıyla karşılaşılmaktadır. 64/1-b-1 trafik cezası alan bir sürücü, 132 TL değerinde bir bedel ödemektedir.
64/1-b-1 Cezası Ceza Puanı Kaçtır?
64/1-b-1 trafik cezası alan bir sürücünün ehliyetine 15 ceza puanı işlenmektedir. 100 ceza puanını dolduran sürücüler, ehliyetlerinden 2 ay mahrum kalmaktadır.
64/1-b-1 Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?
64/1-b-1 trafik cezası alan bir sürücü 15 gün içerisinde ödeme gerçekleştirirse indirimden faydalanmakta ve 81 TL ödemektedir.
64/1-b-1 Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?
64/1-b-1 trafik cezasını ödemek için PTT ve bankalara başvurulmaktadır.
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