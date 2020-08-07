64/1-B-1 Trafik Cezası nedir? Madde 64/1-B-1 Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

Karayolları Trafik Kanunu'nun 64. maddesinde cezaya açıklık getirilmekte olup ceza bedeli belirtilmektedir. Gereksiz sis farlarını yakma cezası olarak bilinen 64/1-b-1 trafik cezası, kurala uymayan sürücülere yazılmaktadır.

64/1-b-1 Trafik Cezası Ne Kadar?

Sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havaların dışında sis ışıkları diğer farlar ile birlikte kullanılırsa, 64/1-b-1 trafik cezasıyla karşılaşılmaktadır. 64/1-b-1 trafik cezası alan bir sürücü, 132 TL değerinde bir bedel ödemektedir.

64/1-b-1 Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

64/1-b-1 trafik cezası alan bir sürücünün ehliyetine 15 ceza puanı işlenmektedir. 100 ceza puanını dolduran sürücüler, ehliyetlerinden 2 ay mahrum kalmaktadır.

64/1-b-1 Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?

64/1-b-1 trafik cezası alan bir sürücü 15 gün içerisinde ödeme gerçekleştirirse indirimden faydalanmakta ve 81 TL ödemektedir.

64/1-b-1 Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

64/1-b-1 trafik cezasını ödemek için PTT ve bankalara başvurulmaktadır.