64/1-A-2 Trafik Cezası nedir? Madde 64/1-A-2 Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

Özellikle kişilerin gece ya da sisli yağışlı havalarda araç kullanması oldukça sıkıntılıdır. Bu durumları engelleyen kişiler 64/1-a-2 trafik cezası ile cezalandırır.

64/1-A-2 Trafik Cezası Nedir?

64/1-a-2 trafik cezası özellikle geceleri yerleşim yerleri dışında ve yerleşim yerleri içinde ancak karayollarındaki iki aracın karşılaşması sonucunda ya da bir aracı takip ederken, bir aracın yanından geçerken ışıkların yakılmamasında uygulanır. Gündüzleri ise sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkların yakılmaması yasaktır. Bu kurala uymayan kişilere 64/1-a-2 trafik cezası uygulanır.

64/1-A-2 Trafik Cezası Ne Kadardır?

64/1-a-2 trafik cezası 288 TL idari trafik para cezası ile cezalandırılmaktadır. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenirse %25 indirim uygulanmaktadır.

64/1-A-2 Trafik Cezası Ceza Puanı Ne Kadar?

64/1-a-2 ceza puanı 20 ceza puanı olarak kişinin sürücü belgesi ne işlenir. Bu ceza puanı sürücü belgesinden silinmez.