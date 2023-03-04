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637 saat sonra enkazdan 2 keçi canlı çıkarıldı

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#Kahramanmaraş#Nurhak#Enkaz
637 saat sonra enkazdan 2 keçi canlı çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 20:53

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde deprem sonrası arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren Muş Valiliği koordinesindeki ekipler, 637 saat sonra 2 keçiyi canlı olarak enkazdan çıkardı.

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Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine koordinatör olarak görevlendirilen Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz koordinesinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İlçenin Barış Mahallesi'ne bağlı Alçiçek mezrasında enkaz kaldırma çalışması yürüten Muş ekibi, enkazdan gelen hayvan sesi üzerine iş makinelerini durdurdu.

İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN SU VE YEM VERİLDİ

Sesin yoğunlaştığı bölgeyi titizlikle açan ekipler, besici Cennet Polat’a ait olduğu belirlenen 2 keçiye canlı ulaştı. Enkazdan çıkarılan keçilere veteriner hekimler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından su ve yem verildi. Sahibi şehir dışında olan keçiler, ekipler tarafından mahalle muhtarına teslim edildi.

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#Kahramanmaraş#Nurhak#Enkaz

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