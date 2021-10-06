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6325 Sayılı kanun nedir? 6325 Sayılı hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu içeriğinde neler yer alır, hangi hakları sağlar?

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Anayasamızda pek çok kanun paketi yer almaktadır. Bu kanun paketlerinden bir tanesi de 6325 sayılı kanundur. 6325 sayılı kanunun hangi hakları içerdiği ve bu kanun paketi içerisinde kaç tane maddenin yer aldığı da ayrı bir merak konusudur. Son günlerde 6325 sayılı kanun ile ilgili araştırmalar artmıştır. Peki 6325 sayılı kanun nedir? 6325 sayılı hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu içeriğinde ne yer alır? İşte 6325 sayılı kanun ile ilgili tüm detaylar.

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6325 sayılı kanun içeriğinde toplam 5 madde yer almaktadır. 6325 sayılı kanun toplam iki bölümden oluşmaktadır.

6325 Sayılı Kanun Nedir?

6325 hukuk uyuşmazlıkları ile alakalı olan bir kanundur. 6325 sayılı kanunda arabuluculuk kanunu yer almaktadır. Kısaca arabuluculuk kanunu olarak da bilinmektedir.

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu İçeriğinde Neler Yer Alır?

6325 sayılı hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk zorunlu hale gelmiştir. Bundan dolayı taraflar arasında bir hukuki uyuşmazlık söz konusu ise öncelikle arabulucuya gitmesi gerekmektedir. Bu durumda da bu konu hakkında bir kanun paketi hazırlanmıştır. 6325 sayılı kanun paketi de bu arabuluculuk hizmetini kapsayan bir kanun paketidir.

6325 Sayılı Kanun Paketi Hangi Hakları Sağlar?

6325 sayılı kanun paketi hukuki uyuşmazlık yaşayan taraflar arasında arabuluculuk yolu ile çözümlenebilen hakları sağlar. İki taraf için de arabuluculuk hakkı eşittir. Tarafların tüm hukuki ve arabuluculuk hakları bu kanun ile birlikte belirlenmiştir.

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