63 yÄ±l Ã¶nce ÅŸehit olan babanÄ±n mezarÄ± iÃ§in DNA talebi

Haberin DevamÄ±

Ã‡ankÄ±rÄ±'nÄ±n Korgun ilÃ§esine baÄŸlÄ± Maruf kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸayan EyÃ¼p Ã–rencik, evlendikten kÄ±sa bir sÃ¼re sonra vatani gÃ¶revini yapmak Ã¼zere Erzurum'a geldi. Pasinler ilÃ§esindeki 7'nci Mekanize Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± 9'uncu Tabur 3'Ã¼ncÃ¼ BÃ¶lÃ¼kte ulaÅŸtÄ±rma er olarak askerlik yapan EyÃ¼p Ã–rencik, 11 MayÄ±s 1962 yÄ±lÄ±nda askeri aracÄ±n devrilmesi sonucu 6 arkadaÅŸÄ±yla birlikte ÅŸehit oldu. Ã–rencik ve 6 arkadaÅŸÄ±nÄ±n cenazesi, Erzurum'da topraÄŸa verildi. AcÄ± haberin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Korgun ilÃ§esine baÄŸlÄ± Maruf kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸayan ailesi, imkansÄ±zlÄ±klar nedeniyle cenazeyi memleketlerine gÃ¶tÃ¼remedi. EyÃ¼p Ã–rencik askerdeyken dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Bekir Ã–rencik (62), yÄ±llar sonra babasÄ±nÄ±n mezarÄ±nÄ± bulup, Maruf kÃ¶yÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in araÅŸtÄ±rmaya baÅŸladÄ±. YÄ±llar sÃ¼ren aramalarÄ±ndan bir sonuÃ§ alamayan Ã–rencik'e, Ã‡ankÄ±rÄ±lÄ± bisiklet sporcusu Okan SÃ¼tÃ§Ã¼oÄŸlu, destek oldu.Â

Haberin DevamÄ±

Ä°SÄ°MSÄ°Z MEZARLARÂ

SÃ¼tÃ§Ã¼oÄŸlu, Erzurum'da DHA'nÄ±n 'Åžehitlerin EmanetÃ§isi' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla haberini yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸehit ailelerinin sorunlarÄ±yla yakÄ±ndan ilgilenen Merve Tekin'e ulaÅŸtÄ±. SÃ¼tÃ§Ã¼oÄŸlu'nun bilgi verdiÄŸi Tekin, EyÃ¼p Ã–rencik'in mezarÄ±nÄ± bulmak iÃ§in araÅŸtÄ±rmalara baÅŸladÄ±. 1962 yÄ±lÄ±nda kazalarÄ± araÅŸtÄ±ran Tekin, Pasinler ilÃ§esinde 7 askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kazayÄ± tespit etti. Tekin, gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Pasinler ilÃ§esi KurtuluÅŸ Mahallesi MuhtarÄ± Hanifi Eldek'ten Ali Ã‡avuÅŸ ÅžehitliÄŸi'nde 7 isimsiz mezar olduÄŸunu sÃ¶ylemesi ile bÃ¶lgeye gitti. Muhtar Hanifi Eldek ve Pasinler Belediyesi MezarlÄ±klar Sorumlusu Yusuf AydÄ±n, Tekin'e ÅŸehitlikteki 7 mezarda yatanlarÄ±n kazada olan askerler olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

'KÄ°MLÄ°K TESPÄ°TÄ° Ä°Ã‡Ä°N DNA Ä°NCELEMESÄ° YAPILMALI'Â

KurtuluÅŸ Mahalle MuhtarÄ± Hanifi Eldek, Ali Ã‡avuÅŸ ÅžehitliÄŸi'ndeki 7 mezarÄ±n 1962 yÄ±lÄ±ndaki kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden askerlerin yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. MezarlarÄ±n Ã¼zerinde isimlerin yazÄ±lÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Eldek, kimlik tespiti iÃ§in DNA incelemesi yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi. Eldek, "Ä°nÅŸallah Ã§abalarÄ±mÄ±z sonuÃ§ verecek ve ailelerine kavuÅŸacaklar. En azÄ±ndan mezarlarda kimin olduÄŸu belli olacak" dedi. Pasinler Belediyesi MezarlÄ±klar Sorumlusu Yusuf AydÄ±n ise mezarlarÄ±n kazada Ã¶len askerlere ait olduÄŸunu belirtti. Ali Ã‡avuÅŸ ÅžehitliÄŸi'ndeki 7 mezarda yatan ÅŸehitlerle ilgili 2-3 kiÅŸinin daha geldiÄŸini sÃ¶yleyen AydÄ±n, "Mezarlarda isim olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gelenler de geri dÃ¶ndÃ¼. Mezar taÅŸlarÄ± isimsiz olduÄŸu iÃ§in hangi mezarda kim yatÄ±yor; bilemiyoruz" diye konuÅŸtu.Â

Haberin DevamÄ±

'ÅžEHÄ°T ASKERÄ°N AÄ°LESÄ°NE DE BÄ°LGÄ° VERDÄ°K'Â

Merve Tekin ise kaza sonrasÄ± o dÃ¶nemin ÅŸartlarÄ± gereÄŸi ailenin cenazeye gelemediÄŸini sÃ¶yledi. Ã–rencik ailesinin kayÄ±p olan ÅŸehidin mezarÄ±nÄ± bulmak iÃ§in uzun zaman araÅŸtÄ±rma yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Merve Tekin, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Bana ulaÅŸÄ±p yardÄ±m istemelerinden sonra o tarihte meydana gelen Ã¶nemli olaylarÄ± arÅŸivlerde inceledim. YaptÄ±ÄŸÄ±m araÅŸtÄ±rmada 7 askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kazanÄ±n, Pasinler ilÃ§esinde olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼m. Burada KurtuluÅŸ Mahallesi MuhtarÄ± Hanifi Eldek ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mde bunu doÄŸruladÄ± ve Ali Ã‡avuÅŸ MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda yattÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z araÅŸtÄ±rmalar sonucunda kazada vefat eden askerlerin ÅŸehitlikte yatanlar olduÄŸunu belirledik. Konuyla ilgili ÅŸehit askerin ailesine de bilgi verdik. Ancak mezar taÅŸlarÄ±nda isim olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in DNA testi yapÄ±lmasÄ± gerekiyor."Â

Haberin DevamÄ±

'OÄžLU, BABASINI HÄ°Ã‡ GÃ–RMEMÄ°Åž'Â

Ailenin EyÃ¼p Ã–rencik'in naaÅŸÄ±nÄ± Ã‡ankÄ±rÄ±'ya gÃ¶tÃ¼rmek istediÄŸini kaydeden Merve Tekin, "62 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Bekir, babasÄ±nÄ± hiÃ§ gÃ¶rmemiÅŸ. En azÄ±ndan kabri baÅŸÄ±nda dua edebilmek iÃ§in cenazesini kÃ¶ye gÃ¶tÃ¼rmek istediklerini sÃ¶ylÃ¼yor. Biz ÅŸimdi mezarlarÄ± bulduk. YÃ¶neticilerimiz de yardÄ±mcÄ± olur DNA incelemesi yaptÄ±rÄ±rlarsa en azÄ±ndan diÄŸerlerinin de kimlikleri belirlenir. Ã–rencik ailesi de 63 yÄ±ldÄ±r kayÄ±p olarak bildikleri ÅŸehidin naaÅŸÄ±na da kavuÅŸurlar" diye konuÅŸtu.Â

DNA TESPÄ°TÄ° Ä°Ã‡Ä°N ERZURUM'A GELECEKLERÂ

BabasÄ±nÄ±n mezarÄ±nÄ±n Erzurum'da bulunmasÄ±na sevindiÄŸini belirten Bekir Ã–rencik, kimlik belirlenmesi durumunda cenazeyi memleketi Korgun ilÃ§esine baÄŸlÄ± Maruf kÃ¶yÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rmek istediklerini sÃ¶yledi. Bekir Ã–rencik, "BabamÄ±n mezarÄ±nÄ± ziyaret etmek ve baÅŸÄ±nda dua etmek istiyorum" dedi. Bu arada Ã–rencik ailesinin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Erzurum'a gelerek, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na DNA tespiti iÃ§in mÃ¼racaat edecekleri Ã¶ÄŸrenildi.Â

Â

Â