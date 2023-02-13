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63 uçak 62 helikopter 24 gemili tahliye

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#Hulusi Akar#Milli Savunma Bakanlığı#Gemi
63 uçak 62 helikopter 24 gemili tahliye
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 07:00

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremzedeler için hastane hizmeti veren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın TCG Sancaktar Gemisi'nde tedavi görenleri ziyaret etti.

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Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile TCG Sancaktar Gemisi'ni ziyaret eden Bakan Akar, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Yalçın Payal'dan çalışmalara ilişkin brifing aldı. Akar, daha sonra yaralıları ziyaret etti. İskenderun'da 102 saat sonra enkazdan çıkarılan Yasemin Oktay'ın da aralarında bulunduğu yaralılarla sohbet etti. Akar, TSK’nın karadan 63 uçak, 57 helikopter, denizden de 24 gemi ve 5 helikopter ile bölgede olduğunu söyledi. Akar, ‘deniz yardım koridoru’ ile şu ana kadar 545 kişinin nakledildiğini de belirtti. (DHA)

63 uçak 62 helikopter 24 gemili tahliye

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BAKAN AKAR HASTANE GEMİDE

Milli Savunma Bakanı Akar TCG Sancaktar gemisini ziyaretinde yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti, “Burada ciddi bir emek var. Bütün personelimiz büyük bir istekleellerinden gelen gayreti gösteriyorlar” dedi.

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#Hulusi Akar#Milli Savunma Bakanlığı#Gemi

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