63 uçak 62 helikopter 24 gemili tahliye

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Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile TCG Sancaktar Gemisi'ni ziyaret eden Bakan Akar, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Yalçın Payal'dan çalışmalara ilişkin brifing aldı. Akar, daha sonra yaralıları ziyaret etti. İskenderun'da 102 saat sonra enkazdan çıkarılan Yasemin Oktay'ın da aralarında bulunduğu yaralılarla sohbet etti. Akar, TSK’nın karadan 63 uçak, 57 helikopter, denizden de 24 gemi ve 5 helikopter ile bölgede olduğunu söyledi. Akar, ‘deniz yardım koridoru’ ile şu ana kadar 545 kişinin nakledildiğini de belirtti. (DHA)

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BAKAN AKAR HASTANE GEMİDE

Milli Savunma Bakanı Akar TCG Sancaktar gemisini ziyaretinde yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti, “Burada ciddi bir emek var. Bütün personelimiz büyük bir istekleellerinden gelen gayreti gösteriyorlar” dedi.