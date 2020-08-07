63 Trafik Cezası nedir? Madde 63 Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

63 ceza maddesi, araçlarda yeterli miktarda ışık kullanımının olmamasından dolayı kazaya sebebiyet vereceği için araç sahibine uygulanan cezai yaptırımıdır.

63 Ceza Maddesinin Yaptırımı Ne Kadar?

Trafik kanununa göre araçta yeterli ışık donanımı bulundurmayan kişilere, 63. madde göz ününde bulundurularak 488 TL idari yaptırım uygulanır.

63 Ceza Maddesi Kaç Puan Olarak Uygulanır?

Emniyet genel müdürlüğünün paylaşmış olduğu verilere dayanılarak 63 ceza maddesinin 10 puan olduğu görülmektedir. 10 ceza puanı araç sahibinin ehliyetine yansır.

63 Ceza Uygulanan Kişilere İndirim Yapılır mı?

Yetersiz ışık kullanımından dolayı ceza alan kişiler cezalarını 15 içinde ödedikleri taktirde %25 ceza indirimi uygulanır. 122 TL indirimden yararlanmak için erken ödeme yapılmalıdır.

63 Trafik Cezası Ödemesi Nasıl Yapılmalıdır?

Ödemeler internet üzerinden kolayca yapılabilir. Başka yöntem olarak da kendinize en yakın banka, atm veya ptt şubesine giderek ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Ödeme yapıldıktan sonra verilen dekont saklanmalıdır.