63 ilde kar yağışı, 31 il için sarı kodlu uyarı… 2026 beyaz başladı

Haberin Devamı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, çok sayıda il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Kuvvetli yağış, kar, karla karışık yağmur ve buzlanma riskine dikkat çekilen uyarıda, özellikle iç ve kuzey kesimlerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması istendi. Olumsuz hava koşullarının yer yer ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi. Adana, Artvin, Bitlis, Erzincan, Giresun, Hakkâri, Kars, Malatya, Mardin, Rize, Siirt, Tunceli, Zonguldak, Şırnak, Ardahan, Düzce, Ağrı, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Kahramanmaraş, Muş, Sakarya, Trabzon, Van, Batman, Bartın, Osmaniye için sarı kodlu kuvvetli kar ve fırtına uyarısı yayımlandı.

Haberin Devamı

ÇIĞ VE FIRTINA TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar için de çığ riski bulunuyor. Ayrıca Kuzey Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda saatte 60 kilometreye ulaşan fırtına bekleniyor. MGM, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile tipi riskine karşı vatandaşları uyardı.

İSTANBUL’UN YARISI GÜNEŞLİ, YARISI KARLI

İstanbul’da ise önceki gece Sarıyer kesimlerinde etkili olan kar yağışı dün öğle saatlerinden itibaren etkisini genişletti. Megakentin birçok noktasında lapa lapa kar yağdı. Kar yağışı, Avrupa Yakası’nda Sarıyer, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane ve Arnavutköy’de, Anadolu Yakası’nda da Kadıköy, Maltepe, Üsküdar, Beykoz, Şile, Ümraniye ve Ataşehir’de daha yoğundu. Taksim Meydanı da kar yağışının etkisini artırmasıyla beyaza büründü. Bazı ilçelerde ise günlük güneşlik bir hava hâkimdi. İstanbul’da bugün kar yağışı beklenmediği, sıcaklığın en düşük 1, en yüksek 8 derece olacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu ise lodos fırtınası bekleniyor.

Haberin Devamı

BOLU DAĞI’NDA ZOR GEÇİŞ

D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların ulaşımına kapatıldı.

ANKARA’DA 15 SANTİME ÇIKTI

Ankara’da da yeni yılın ilk gününde kar yağışı etkili oldu, başkent beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı ile birlikte kent merkezinde 5 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 15 santimetreye kadar çıktı.

ARAÇLAR KAR ALTINDA

Doğu Anadolu’da birçok yerleşim yeri kar altında. Muş’ta araçlar kara gömüldü. Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde de bir haftadır etkili olan yoğun yağışta merkezde kar kalınlığı merkezde yarım metreyi geçti.

Haberin Devamı

İSTANBUL’DA 5 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA

İSTANBUL Valiliği, kar yağışı nedeniyle bugün Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş olmak üzere 5 ilçede okulların tatil edildiğini duyurdu.

Gözden Kaçmasın Yeni yıla bunlarla girdim Haberi görüntüle

Valilikten yapılan açıklamada; “İstanbul’un Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında ‘yüz yüze eğitim’ faaliyetlerine 02 Ocak 2026 Cuma günü bir (1) gün süreyle kaymakamlıklar kararıyla ara verilmiştir. Alınan bu karar, üniversiteleri kapsamamakta olup, söz konusu kurumların kendi yönetimlerinin alacağı karar doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir” denildi.

Haberin Devamı

KAR TATİLİ OLAN İLLER

Kahramanmaraş, Elazığ, Şırnak, Hakkâri, Kars, Düzce, Bolu, Malatya, Gümüşhane, Zonguldak, Bartın, Yozgat, Sivas, Çorum Gaziantep, Muş, Ağrı, Batman, Siirt, Adıyaman, Zonguldak, Sinop, Bingöl, Diyarbakır, Niğde, Batman, Ordu, Tokat, Erzurum, Kilis, Kayseri, Van, Bitlis, Giresun, Aksaray, Karaman, Şanlıurfa, Rize, Ordu, Samsun, Nevşehir. Kırşehir ve Kastamonu’da valilikler kar yağışı nedeniyle bugün için eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Gözden Kaçmasın Siyonist İsrail’in Türk korkusu Haberi görüntüle



