‘6284’ olduğu gibi kalmalı’

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da medya temsilcileriyle buluştu. İşte Göktaş’ın açıklamalarından satırbaşları:

GÜÇLÜ AİLE: Aile ve iş hayatının uyumunu güçlendireceğiz. Kaliteli ve kolay erişilebilir kreş ve okulöncesi bakım/eğitim imkânlarını yaygınlaştıracağız.

Kadınların iş hayatına katılımını artırabilmek için esnek ve uzaktan çalışma uygulamalarını hayata geçiren öncü kamu kurumu olmayı hedefliyoruz.

Hanelerin belirli bir gelir düzeyini garanti altına alan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’ni hayata geçireceğiz. Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız. Aile Koruma Kalkanı Programıyla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacağız.

ÇOCUK HAKLARI: Çocuklarımızın milli ve insani değerlere sahip, saygılı, özgüvenli ve sağlıklı fertler olarak, aile ortamında yetişmeleri için her imkânı seferber edeceğiz. Çocuklara yönelik politika ve hizmetleri kanıt temelli olarak geliştirme kapsamında Türkiye Çocuk Araştırması’nı periyodik olarak uygulayacağız.

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Biz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’yız. Mağdur bir kadınsa onun yanındayız. Mağdur bir çocuksa onun yanındayız. Mağdur bir erkekse onun da yanındayız. Bunun altını çizmek istiyorum. 6284 bizim önemli bir kanunumuz. Diğer yandan karardan kaynaklı bazı mağduriyetler doğuyorsa bunları ele almak lazım.

SÜRESİZ NAFAKA KABUL EDİLEMEZ: Bazı insanlar 1990’lı yıllarda evlenmiş. Süresiz nafaka ödemek gibi uygulama kabul edilebilir olamaz. Dolayısıyla bunu da ele almak ve buna da dikkat etmek lazım. Eğer bir mağduriyet oluşuyorsa üstesinden gelmek lazım. Diğer bakanlıklarımızla da bu konunun üzerinde çalışmayı hedefliyoruz.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET: Caydırıcı önlemler almak zorundayız. Elektronik kelepçesi olup da eşine şiddet uygulayanlar var. Ama aynı zamanda olayın suiistimal edilmeden yapılması da faydalı. Hangi mağdur olursa olsun onun yanında olmamız şart. Önlediğimiz pek çok durum var. Bunun da altını çizmek lazım. Şiddet eğilimli insanlar bir eğitim ya da bir rehabilitasyondan geçmesi gerektiğinin farkında değil. Zaman zaman kadınlarımız da 6284 Sayılı Kanunu uygulamamızı istemiyorlar. Biz bunu alanda görüyoruz. “Biz eşimizin yanına dönmek istiyoruz” diyorlar. Böyle bir durum da var.