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6283 sayılı kanun nedir? 6283 sayılı hemşirelik kanunu içeriğinde neler yer alır, hangi hakları sağlar?

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6283 sayılı kanun nedir 6283 sayılı hemşirelik kanunu içeriğinde neler yer alır, hangi hakları sağlar

Kanunların her birinin birbirinden farklı özellikleri bulunmaktadır. Sizin için 6283 sayılı kanunun ne olduğunu, hangi içeriği bulundurduğunu ve hangi hakları sağladığını derledik.

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6283 sayılı kanun önemli özellikleri bünyesinde taşıyan bir kanun türünü ifade etmektedir.

6283 Sayılı Kanun Nedir?

6283 sayılı kanun, Türkiye içinde bulunan üniversitelerin hemşirelik ile alakalı lisans eğitimi verebilen fakülte ve yüksekokullarından mezun olmuş ve diplomaları Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilen kişilere gerekli hakları vermektedir. Bununla birlikte öğrenimlerini yurtdışında hemşirelik ile alakalı, Devlet tarafından tanınmış bir okul içerisinde tamamlayarak denklikleri onaylanmış olan ve diplomaları Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilen kişilere hemşire unvanının verilmesi ile ilgili ola bir kanundur.

6283 Sayılı Kanunun İçeriğinde Neler Yer Alır?

6283 sayılı kanunun içeriği kapsamında hemşireler; tabip tarafından acil olan haller haricinde yazılı bir şekilde verilen tedavileri uygulamak, her ortamda kişinin, toplumun ve ailenin hemşirelik girişimleri ile karşılanacak sağlık ile ilgili gereksinimlerini belirlemek gibi görevler yer almaktadır. Buna ek olarak hemşirelik tanılama süreci içerisinde belirlenen gereksinimler çerçevesinde mevcut hemşirelik bakımını planlamak, bu bakımı uygulamak, denetlemek ve aynı zamanda değerlendirmek ile görevli ve yetkili olan sağlık personelidir.

6283 Sayılı Kanun Hangi Hakları Sağlar?

Hemşirelere bu kanun ile birlikte çeşitli haklar verilmektedir. Hemşirelerin pozisyonlarına, çalışma alanlarına ve mevcut eğitim durumlarına bakılarak yetki, görev ve sorumlulukları Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenmektedir. Hemşirelik eğitimine eşdeğer olan sağlık memurluğu programları içerisinden mezun olan kişiler hemşire olarak çalışmaktadır. Hemşirelik eğitimine eşdeğer olan sağlık memurluğu programının ismi, bahsedilen kanunun yürürlüğe girmiş olduğu tarihten itibaren hemşirelik programı şeklinde değiştirilmektedir ve programlar birleştirilmektedir.

 

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