6251 sayılı kanun nedir? 6251 sayılı kanun içeriğinde neler yer alır, hangi hakları sağlar?

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6251 sayılı Kanuna esas olan Avrupa Konseyi Sözleşmesi olup, kadına karşı şiddetin önlenmesini amaç edinmiş çok önemli bir yasal düzenlemedir.



6251 Sayılı Kanun Nedir?



6251 sayılı Kanun olarak bilinen bu yasanın tam adı "Kadınlara Yönelik Şiddet Ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"dur. 6251 sayılı Kanunun TBMM'de kabul tarihi 24.11.2011'dir.



6251 Sayılı Kanun İçeriğinde Neler Yer Alır?



6251 sayılı Kanun, hukuk tekniği bakımından bir "onay yasasıdır". Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin imza koyarak taraf olduğu uluslararası bir sözleşmenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmesini sağlayan bir kanundur.



6251 sayılı Kanun ile "Kadınlara Yönelik Şiddet Ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi Ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi" iç hukukta yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun içeriği, kadınları her türlü şiddet ve ev içi şiddeti önlemek ve kovuşturmasını sağlamak ve şiddeti ortadan kaldırmaktır. Yine ev içi şiddet mağdurlarının korunması ve yardım edilmesi, etkili ve bütüncül bir yaklaşım benimsenmesidir.



Hangi Hakları Sağlar?

6251 sayılı Kanun ile onaylanarak yürürlüğe giren bu sözleşme gereğince şiddet mağdurlarına hızlı, çözüm odaklı ve kısa sürede bütüncül yardım sağlamak amaçlanmıştır. Kamunun bu amaçla her türlü yasal ve idari düzenlemeyi yapması öngörülmüştür.