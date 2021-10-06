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6217 sayılı kanun nedir? 6217 sayılı borçlar kanunu içeriğinde neler yer alır, hangi hakları sağlar?

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6217 sayılı kanun nedir 6217 sayılı borçlar kanunu içeriğinde neler yer alır, hangi hakları sağlar

6217 sayılı kanunun içeriği pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Sizin için 6217 sayılı kanunun ne demek olduğunu, bu kanunun içeriğini ve kapsadığı hakları derledik.

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6217 sayılı kanun kira ile alakalı olan kira hükümlerini içeren bir kanun türüdür. Pek çok önemli özelliğe sahiptir.

6217 Sayılı Kanun Nedir?

6217 sayılı kanunun on üçüncü maddesinin tatbikinde istinaf temyiz ve itiraz yolu ile başvurusunun yapılmış olduğu tarih içindeki harç miktarları esas alınmaktadır. Bu kapsamda kiracının Türk Ticaret Kanunu içerisinde tacir olarak sayılan bireyler ile birlikte kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerinin olduğu işyeri kiralarında, 11/1/2011 tarihli ve aynı zamanda 6098 sayılı olan Türk Borçlar Kanununun 323, 331, 325, 342, 340, 343, 346, 344 ve 354' üncü maddeleri 1/7/2012 tarihi itibariyle sekiz yıl süreyle uygulanmaz. Bu durumda, kira protokollerinde bu maddelerde belirtilen konulara yönelik olarak protokol serbestisi gereği kira protokolü hükümleri tatbik olunmaktadır. Kira protokollerinde hüküm olmayan durumlarda mülga Borçlar Kanununun hükümleri uygulanmaktadır.

6217 Sayılı Kanunun İçeriğinde Neler Yer Alır?

6217 sayılı kanunun içeriğinde işletmelerin kiraları ile ilgili olan hükümlere yer verilmektedir. Bu hükümler belirli kriterlere göre uygulanmaktadır.

6217 Sayılı Kanun Hangi Hakları Sağlar?

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamı içerisinde özelleştirme programının altına alınan kuruluşlardan, özellikle özelleştirme kapsamı içerisinden çıkartılmış olsalar bile 6085 sayılı olan hükümler uygulanmaz. Bununla birlikte sermayelerinde bulunan kamu payı % 50’nin altına düşmüş ve hisse senetleri de İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görebilen kuruluşlar ve bahsedilen kuruluşların kurdukları ya da direkt olarak veya dolaylı bir şekilde ortak oldukları firmalar hakkında 6085 sayılı olan Sayıştay Kanunu hükümleri uygulanmamaktadır. Bu kanunun on dördüncü ve on dokuzuncu maddeleri 1/10/2011 tarihinde, öbür maddeleri de yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir. Bahsedilen kanun hükümlerini ise Bakanlar Kurulu yürütmektedir.

 

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