62 yaşındaki Emine Eren enkazdan sağ çıkarıldı!

Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken 14 saat sonra gelen haber herkesin umutlarının yeşermesine neden oldu. 62 yaşındaki Emine Eren enkaz altından yaralı şekilde kurtuldu.