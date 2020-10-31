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AA
Haber Giriş: 31.10.2020 - 05:23 | Son Güncelleme:

62 yaşındaki Emine Eren enkazdan sağ çıkarıldı!

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62 yaşındaki Emine Eren enkazdan sağ çıkarıldı!
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62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken 14 saat sonra gelen haber herkesin umutlarının yeşermesine neden oldu. 62 yaşındaki Emine Eren enkaz altından yaralı şekilde kurtuldu.

 

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