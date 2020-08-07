62 Trafik Cezası nedir? Madde 62 Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

Trafik kurallarının tamamı özellikle yayaları korumak amacıyla uygulanmaktadır. Bu kurallara uyulmadığı takdirde birçok ceza ile karşılaşmak söz konusu olur.

62 Trafik Cezası Nedir?

62 trafik cezası karayolunda üzerinde herhangi bir trafik işaret ile izin verilmediği müddetçe; yükleme, boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlu durumlar dışında kalan araçları kapsar. Otobüs, kamyon, lastik tekerlekli traktör ve iş makinalarının park etmesi durumunun yasak olduğu alanları içine alır. Bu kurala uymayan sürücüler 62 trafik cezası ile cezalandırılır.

62 Trafik Cezası Ne Kadar?

62 trafik cezası 15 gün içinde ödenmesi koşulu ile %25 indirimli olarak 81 tl olarak ödenmektedir.

62 Trafik Cezası Ceza Puanı Nedir?

Emniyet müdürlüğü tarafından yayınlanan trafik ceza rehberinde 62 trafik cezası 15 ceza puanı ile sürücünün sürücü belgesine işlenmektedir. Bu ceza puanı sürücünün sürücü belgesinden silinmez.