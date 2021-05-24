61’inci yıl anması

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Türk demokrasi tarihinde ‘kara bir leke’ olarak anılan 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda (Yassıada) düzenlenecek anma programına katılacak. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı da aynı gün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda yapılacak. Toplantıya, AK Parti’nin 81 il ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanlarının katılması bekleniyor.

YASSIADA’NIN YENİ YÜZÜ

Yassıada, 1960 darbesi sonrasındaki yargılamalara ev sahipliği yapmıştı. Yargılama süreci Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın idamıyla sonuçlanmıştı. Geçen sene darbenin 60. yılında, kongre merkezi, müzeler, otel, spor salonu gibi yapıları, sosyal donatı alanları ve geçmişte yaşananlara vurgu yapan anıt ve heykelleriyle yeniden düzenlenen Yassıada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ olarak hizmete açılmıştı.

ERDOĞAN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün İstanbul’da çeşitli incelemelerde bulundu. Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camisi, Kasımpaşa’daki Divanhane ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binası’nı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

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