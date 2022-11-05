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61 yÄ±l hapisle aranan yankesici yakalandÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Yankesici#Ä°zmir#Buca
61 yÄ±l hapisle aranan yankesici yakalandÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 05, 2022 08:21

Ä°zmir'in Buca ilÃ§esinde, 8 ilde yankesicilik suÃ§u ile aranan Ã–.P., polis ekipleri tarafÄ±ndan yakalandÄ±. HakkÄ±nda 61 yÄ±l hapis cezasÄ± bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen Ã–.P., iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan cezaevine gÃ¶nderildi.Â

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Buca ilÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri,Â 8 ilde yankesicilik suÃ§undan aranan Ã–.P. isimli kadÄ±nÄ±n Buca ilÃ§esinde olduÄŸunu tespit etti. Bunun Ã¼zerine harekete geÃ§en ekipler, ÅŸÃ¼pheliyi bir pazar yerinde yakaladÄ±. HÄ±rsÄ±zlÄ±k, yankesicilik ve dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k gibi suÃ§lardan hakkÄ±nda 61 yÄ±l hapis cezasÄ± bulunan Ã–.P., emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan cezaevine gÃ¶nderildi.

Ã–te yandan, Ã–.P.'nin pazaryerlerinde sÄ±k sÄ±k yankesicilik suÃ§u iÅŸlediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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#Yankesici#Ä°zmir#Buca

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