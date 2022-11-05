61 yÄ±l hapisle aranan yankesici yakalandÄ±

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Buca ilÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri,Â 8 ilde yankesicilik suÃ§undan aranan Ã–.P. isimli kadÄ±nÄ±n Buca ilÃ§esinde olduÄŸunu tespit etti. Bunun Ã¼zerine harekete geÃ§en ekipler, ÅŸÃ¼pheliyi bir pazar yerinde yakaladÄ±. HÄ±rsÄ±zlÄ±k, yankesicilik ve dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k gibi suÃ§lardan hakkÄ±nda 61 yÄ±l hapis cezasÄ± bulunan Ã–.P., emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan cezaevine gÃ¶nderildi.

Ã–te yandan, Ã–.P.'nin pazaryerlerinde sÄ±k sÄ±k yankesicilik suÃ§u iÅŸlediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.