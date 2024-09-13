61 sanıklı Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar pazartesi günü açıklanacak

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Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın 16’ncı celsesinde sanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı, sanıkların avukatlarla temas etmemesi için uyarıda bulundu. Tutuklu sanık Barış Kurt’un avukatı Sinan Kocaoğlu duruma tepki gösterince mahkeme başkanı, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle avukatın salondan çıkarılmasına karar verdi.

Mahkeme başkanı, binadan şüpheli şekilde düşerek ölen örgüt üyesi Semih Arslan’la olay günü aynı evde bulunan sanık Sercan Keleş’e söz verdi. Sanık Keleş, bu olaya nasıl karıştığını ve o evde neden bulunduğunu açıklamak istediğini söyleyerek, "Arkadaşlarıma yardımcı olmak için o eve gittim; arkadaşlarımın sıkıntılı zamanında yanında olmak istedim. Kısa bir süreliğine arabamı verdim. Ben bu suçu işlediysem cezamı çekmeye razıyım. Uyandığımda Semih balkonda oturuyordu. ‘Hala orada mı oturuyorsun?’ dedim. ‘Gökyüzünü bir daha ne zaman göreceğiz? Yarın teslim olacağız’ dedi. Ben Semih’i neden öldüreyim? Allah şahidim, böyle bir şey olmadı. Semih beklemediği bir durumla karşılaştı. Semih, rahmetli Mahfuz Tatar’ı ayaklarından vurmuştu, öldürme kastı yoktu. Sonradan öldüğünü duyunca, o çocuk bunu kaldıramadı. Sessiz bir çığlık gibi, intihar edeceğini söyledi; ama biz anlayamadık. En büyük yanlışım, uyuşturucu alıp sızmamdır. Belki de Semih’i yalnız bırakmasaydım, böyle bir işe kalkışmazdı” diye konuştu.

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‘DOSYA BİRLEŞTİRİLSİN'

Ayhan Bora Kaplan’ın avukatı Rıdvan Şahin, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçelik’in firarıyla ilgili yargılanan polislerden Murat Çelik, Şevket Demircan ve ekibinin bu mahkemede yargılanmaları gerektiğini savunarak, "Çünkü bizim müvekkillerimizin tüm belgelerini, dijital materyallerini bu polis memurları topladı. Ben bir insana 50 soru sorarım, 45’i gereksizdir; ama o 5 soruyla yalanını ortaya çıkartırım. Bu polislerin benden daha zeki olduğunu düşünmüyorum. Gelsinler burada bu dosyada birleştirilsin yargılansınlar" dedi.

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Avukat beyanlarının ardından mahkeme başkanı diğer talepleri değerlendirmek ve ara kararı vermek üzere duruşmayı pazartesi gününe erteledi.

İDDİANAME

İddianamede Ayhan Bora Kaplan ve diğer örgüt yöneticisi sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik hakkında, 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek', 'Kasten öldürme', 'Nitelikli kasten öldürme', 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Nitelikli yağma', 'Eziyet', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Suç üstlenme' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından 1'i ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası talep edildi.