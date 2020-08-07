61/o Trafik Cezası nedir? Madde 61/o Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
Trafik cezaları özellikle toplumun her bireyini korumak amacıyla konulmuş kurallardır. Bu kurallara uymaması durumunda trafik cezaları ile karşılaşma durumu söz konusu olmaktadır. 61/0 trafik cezası da bu cezalardan bir tanesidir. 61/0 trafik cezası ile ilgili detayları derledik.
61/0 trafik cezası özellikle toplumun tüm bireylerinin yanı sıra engelli bireyler için konulmuş kuralların ihlalini içeren bir cezadır. 61/0 trafik cezası ile engelli bireylerin hakları korunmak için bu ceza uygulaması yapılmaktadır.
61/0 Trafik Cezası Nedir?
61/0 trafik cezası taşıt yolu üzerinde engelli kişilerin araçları için ayrılmış park yerlerine park etmenin yasak olduğunu bildiren cezalardır. Bu kurala uymayan sürücüler 61/0 trafik cezası ile karşılaşır.
61/0 Trafik Cezası Ne Kadar?
61/0 trafik cezası 2020 yılında erken ödeme miktarı 198 liradır. Erken ödeme tebliğ tarihinden ilk 15 gün içerisinde ödenmesi halinde %25 indirimli olarak ödenmektedir. Aksi takdirde cezanın tamamı tahsil edilir.
61/0 Ceza Puanı Ne Kadardır?
61/0 trafik cezası alan sürücülerin ceza puanı 10 ceza puanıdır. Bu ceza puanı kişinin trafik sürücü belgesinden silinemez.
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