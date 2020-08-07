61/o Trafik Cezası nedir? Madde 61/o Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

61/0 trafik cezası özellikle toplumun tüm bireylerinin yanı sıra engelli bireyler için konulmuş kuralların ihlalini içeren bir cezadır. 61/0 trafik cezası ile engelli bireylerin hakları korunmak için bu ceza uygulaması yapılmaktadır.

61/0 Trafik Cezası Nedir?

61/0 trafik cezası taşıt yolu üzerinde engelli kişilerin araçları için ayrılmış park yerlerine park etmenin yasak olduğunu bildiren cezalardır. Bu kurala uymayan sürücüler 61/0 trafik cezası ile karşılaşır.

61/0 Trafik Cezası Ne Kadar?

61/0 trafik cezası 2020 yılında erken ödeme miktarı 198 liradır. Erken ödeme tebliğ tarihinden ilk 15 gün içerisinde ödenmesi halinde %25 indirimli olarak ödenmektedir. Aksi takdirde cezanın tamamı tahsil edilir.

61/0 Ceza Puanı Ne Kadardır?

61/0 trafik cezası alan sürücülerin ceza puanı 10 ceza puanıdır. Bu ceza puanı kişinin trafik sürücü belgesinden silinemez.