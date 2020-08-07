61/m Trafik Cezası nedir? Madde 61/m Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
61/m trafik cezası, taşıt yolu üzerinde kurum ve kuruluşlara ait araçlara yönetmelikteki esaslara göre bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerine yapılan uygunsuz parkları kapsamaktadır. Peki, 61/m trafik cezası nedir? Madde 61/m trafik cezası ne kadar? 2020 ceza puanı kaçtır? İşte, tüm detaylar.
Yasaklara aykırı bir şekilde park edilen araçlar, trafik zabıtası tarafından kaldırılmakta ve masraflar ödenmeden araç teslim edilmemektedir.
61/m Trafik Cezası Ne Kadar?
61/m trafik cezası almış bir sürücü, 132 TL idari trafik para cezası ile cezalandırılmaktadır. Erken ödeme yaparak %25 indirim fırsatından faydalanılması durumunda, daha düşük bir ceza ödenmektedir.
61/m Cezası Ceza Puanı Kaçtır?
61/m trafik cezası sürücüye tanzim edilmesi durumunda, 10 ceza puanı sürücünün belgesine işlenmektedir. Ceza puanı uygulaması, sürücülerin daha dikkatli olmasını sağlamaktadır.
61/m Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?
61/m trafik cezası alan bir sürücü, erken ödeme ile %25 indirim kazanmaktadır. Erken ödeme ile 61/m trafik cezası 99 TL'ye düşmektedir.
61/m Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?
Nakit veya kredi kartı kullanarak anlaşmalı bankalarda ve PTT şubesinde 61/m trafik cezası ödeme işlemi gerçekleştirilmektedir.
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