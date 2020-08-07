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Haber Giriş: 07.08.2020 - 02:49,Son Güncelleme:

61/m Trafik Cezası nedir? Madde 61/m Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

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61/m Trafik Cezası nedir? Madde 61/m Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
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61/m trafik cezası, taşıt yolu üzerinde kurum ve kuruluşlara ait araçlara yönetmelikteki esaslara göre bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerine yapılan uygunsuz parkları kapsamaktadır. Peki, 61/m trafik cezası nedir? Madde 61/m trafik cezası ne kadar? 2020 ceza puanı kaçtır? İşte, tüm detaylar.

Yasaklara aykırı bir şekilde park edilen araçlar, trafik zabıtası tarafından kaldırılmakta ve masraflar ödenmeden araç teslim edilmemektedir.

 61/m Trafik Cezası Ne Kadar?

 61/m trafik cezası almış bir sürücü, 132 TL idari trafik para cezası ile cezalandırılmaktadır. Erken ödeme yaparak %25 indirim fırsatından faydalanılması durumunda, daha düşük bir ceza ödenmektedir.

 61/m Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

 61/m trafik cezası sürücüye tanzim edilmesi durumunda, 10 ceza puanı sürücünün belgesine işlenmektedir. Ceza puanı uygulaması, sürücülerin daha dikkatli olmasını sağlamaktadır.

 61/m Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?

 61/m trafik cezası alan bir sürücü, erken ödeme ile %25 indirim kazanmaktadır. Erken ödeme ile 61/m trafik cezası 99 TL'ye düşmektedir.

 61/m Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

 Nakit veya kredi kartı kullanarak anlaşmalı bankalarda ve PTT şubesinde 61/m trafik cezası ödeme işlemi gerçekleştirilmektedir.

 

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