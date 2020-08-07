61/m Trafik Cezası nedir? Madde 61/m Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

Yasaklara aykırı bir şekilde park edilen araçlar, trafik zabıtası tarafından kaldırılmakta ve masraflar ödenmeden araç teslim edilmemektedir.

61/m Trafik Cezası Ne Kadar?

61/m trafik cezası almış bir sürücü, 132 TL idari trafik para cezası ile cezalandırılmaktadır. Erken ödeme yaparak %25 indirim fırsatından faydalanılması durumunda, daha düşük bir ceza ödenmektedir.

61/m Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

61/m trafik cezası sürücüye tanzim edilmesi durumunda, 10 ceza puanı sürücünün belgesine işlenmektedir. Ceza puanı uygulaması, sürücülerin daha dikkatli olmasını sağlamaktadır.

61/m Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?

61/m trafik cezası alan bir sürücü, erken ödeme ile %25 indirim kazanmaktadır. Erken ödeme ile 61/m trafik cezası 99 TL'ye düşmektedir.

61/m Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

Nakit veya kredi kartı kullanarak anlaşmalı bankalarda ve PTT şubesinde 61/m trafik cezası ödeme işlemi gerçekleştirilmektedir.