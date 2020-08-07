61/l Trafik Cezası nedir? Madde 61/l Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

Trafik kuralları özellikle toplumun güvenliğini sağlamak amacıyla konulan kurallardır. Bu kurallara uyulmaması durumunda her kuralın bir cezai karşılığı vardır. Birçok farklı kural ihlali için uygulanan cezalar mevcuttur. 61/ trafik cezası da bu cezalardan bir tanesidir.

61/1 Trafik Cezası Nedir?

61/1 trafik cezası taşıt yolu üzerinde araçların park etme süresinin ve şeklinin dışına çıkılması üzerine uygulanan cezalardır. Yanlış fark etme şekli ve belirlenen süreden fazla uygulanan park suresi bu cezayı kapsar.

61/1 Trafik Cezası Ne Kadar?

Yanlış ve süresi geçmiş park etme durumunda uygulanan 61/1 trafik cezası 108 TL idari trafik para cezası ile cezalandırılmaktadır. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 24 lira zam yapılarak 132 lira olmuştur.

61/1 Trafik Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

61/1 trafik cezası ceza puanı 10 ceza puanı olarak belirlenmiştir. Sürücü belgesinden bu ceza puanı silinmez.