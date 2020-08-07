61/k Trafik Cezası nedir? Madde 61/k Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
Ülkemizde her geçen gün trafikte araç sayısında artış yaşanmaktadır. Artış yaşandıkça kurallara uymayıp trafiği tehlikeye atan sürücülerde artıyor. Trafikte emniyeti sağlamak amaçlı Türk Trafik Kanunları gereğince kurallar ve cezalar konuluyor. Önemli trafik maddelerinden birisi de 61/k'dır. Bu yazıda 61/k maddesinin içeriğini açıklanmaktadır. 61/k cezası tutarı ne kadardır? 61/k cezası sürücü belgesine kaç puan olarak yansır? 61/k cezasını indirimli ödemek mümkün müdür? 61/k cezası nasıl ödenir? Bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık.
61/k maddesinde park etmenin yasaklandığı yerlere 10 metreden daha az mesafe içerisinde park etmenin yasak olduğu anlatılmıştır. Bu kuralı ihlal eden kişilere Türk Trafik Kanunları gereği cezai yaptırım uygulanır. Yaptırımın türü para cezasıdır.
61/k Cezası Ne Kadardır?
Park etmenin yasak olduğu kuralına riayet etmeyen kişiye 132 TL maddi yaptırım uygulanır.
61/k Cezası Sürücü Belgesine Kaç Puan Olarak Yansır?
61/k maddesinde ceza alan kişini sürücü belgesine 15 puan eklenir.
61/k İndirimli Ödenir mi?
15 gün içinde ödeme yapılırsa ceza %25 indirimli ödenir.
61/k Nasıl Ödenir?
Cezayı bankalar veya internetten ödeyebilirsiniz.
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