61/k Trafik Cezası nedir? Madde 61/k Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

61/k maddesinde park etmenin yasaklandığı yerlere 10 metreden daha az mesafe içerisinde park etmenin yasak olduğu anlatılmıştır. Bu kuralı ihlal eden kişilere Türk Trafik Kanunları gereği cezai yaptırım uygulanır. Yaptırımın türü para cezasıdır.

61/k Cezası Ne Kadardır?

Park etmenin yasak olduğu kuralına riayet etmeyen kişiye 132 TL maddi yaptırım uygulanır.

61/k Cezası Sürücü Belgesine Kaç Puan Olarak Yansır?

61/k maddesinde ceza alan kişini sürücü belgesine 15 puan eklenir.

61/k İndirimli Ödenir mi?

15 gün içinde ödeme yapılırsa ceza %25 indirimli ödenir.

61/k Nasıl Ödenir?

Cezayı bankalar veya internetten ödeyebilirsiniz.