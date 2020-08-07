61/j Trafik Cezası nedir? Madde 61/j Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

61/j trafik cezasını sürücülerin yanı sıra kurala uymayan işletenlere ve yük gönderenlere de tatbik edilmektedir.

61/j Trafik Cezası Ne Kadar?

61/j trafik cezası alan bir sürücü, 132 TL ceza ödemesi yapmaktadır. 132 TL trafik cezasını, erken ödeme yaparak düşürmek mümkündür.

61/j Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

61/j trafik cezası alan bir sürücünün ehliyetine 10 ceza puanı işlenmektedir. Ceza puanı uygulaması, sürücü belgesinin alınması gibi bir durumu doğurmaktadır. 100 ceza puanına ulaşmamaya dikkat edilmelidir.

61/j Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?

61/j trafik cezası tebliğ edildikten 15 gün içerisinde erken ödeme ile indirimden faydalanmak mümkündür. Erken ödeme olması durumunda %25 indirim yapılmakta olup 99 TL ödenmektedir.

61/j Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı bankalar aracılığı ile 61/j trafik cezasını ödemek mümkün olmakla birlikte banka seçeneğinden başka PTT şubelerinden ödeme yapılabilmektedir.