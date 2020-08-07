61/j Trafik Cezası nedir? Madde 61/j Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
61/j trafik cezası, taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafede park etme yasağını çiğneyenlere uygulanan bir trafik cezasıdır. Peki, 61/j trafik cezası nedir? Madde 61/j trafik cezası ne kadar? 2020 ceza puanı kaçtır? İşte, detaylar.
61/j trafik cezasını sürücülerin yanı sıra kurala uymayan işletenlere ve yük gönderenlere de tatbik edilmektedir.
61/j Trafik Cezası Ne Kadar?
61/j trafik cezası alan bir sürücü, 132 TL ceza ödemesi yapmaktadır. 132 TL trafik cezasını, erken ödeme yaparak düşürmek mümkündür.
61/j Cezası Ceza Puanı Kaçtır?
61/j trafik cezası alan bir sürücünün ehliyetine 10 ceza puanı işlenmektedir. Ceza puanı uygulaması, sürücü belgesinin alınması gibi bir durumu doğurmaktadır. 100 ceza puanına ulaşmamaya dikkat edilmelidir.
61/j Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?
61/j trafik cezası tebliğ edildikten 15 gün içerisinde erken ödeme ile indirimden faydalanmak mümkündür. Erken ödeme olması durumunda %25 indirim yapılmakta olup 99 TL ödenmektedir.
61/j Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?
Anlaşmalı bankalar aracılığı ile 61/j trafik cezasını ödemek mümkün olmakla birlikte banka seçeneğinden başka PTT şubelerinden ödeme yapılabilmektedir.
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