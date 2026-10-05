61 ilde siber suç operasyonu: 155 şüpheli tutuklandı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 547 şüpheli yakalandı. 61 il merkezli "Siber Güvenlik Kanununa Muhalefet, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 155’i tutuklandı. 183’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, 61 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Sosyal medya platformları üzerinden "ev/araba/arsa satış bedeli ve promosyon ödemesi" gibi temaları kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri,

-Kamu/tüzel web sitelerine yetkisiz erişim gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Haberin Devamı

Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

BAKAN ÇİFTÇİ: SİBER SUÇLULARIN BAĞLANTISINI KOPARDIK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Siber suçluların bağlantısını kopardık. 61 ilde; nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile siber suçlara yönelik operasyonlarımızı başarıyla gerçekleştirdik.

Ekranın arkasına saklanıp milletimizin alın terine, çocuklarımızın geleceğine ve dijital güvenliğimize göz dikenlerin peşini bırakmıyoruz.

Sanal dünyada izlerini gizlemeye çalışanların gerçek dünyada hesabını soruyoruz. Siber suçluların kurduğu düzeni bozuyor, bağlantılarını tek tek kesiyoruz.

Haberin Devamı

Operasyonlarda görev alan Kahraman Polislerimizi, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, MASAK’ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçen tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum."