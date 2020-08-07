61/ı Trafik Cezası nedir? Madde 61/ı Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

Bu cezalardan biride 61/ı cezasıdır. İşte, 61/ı cezası ile ilgili tüm detaylar.

61/ı ceza maddesinin içeriği; yol üzerinde bulunan işaret levhalarına park etme süresinin dışında aracı daha fazla park halinde bırakmak yasaktır.

61/ı Cezası Ne Kadardır?

Yol üzerinde bulunan işaret levhalarının yanına belirlenen süre sınırını aşarak daha fazla bekleme yapan araçlara 132 TL para cezası uygulanmaktadır.

61/ı Ceza Puanı Kaçtır?

61/ı para cezası uygulanan kişilerin ehliyetlerine 10 ceza puanı uygulanmaktadır. Toplam ceza puanı 100 olan kişilerin ehliyetine 2 aylığına el konulur.

61/ı Cezası İndirimli Ödenebilir mi?

Bu maddeden dolayı ceza alan kişiler indirimli bir şekilde ödeyebilir. Fakat cezanın 15 gün içinde ödenmesi şartı vardır. Bu şarta uyan kişiler cezayı %25 indirimli öderler.

61/ı Cezası Nasıl Ödenir?

Cezayı internet üzerinden, mobil bankacılık veya PTT şubeleri aracılığı ile ödeyebilirsiniz.