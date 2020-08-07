61/ı Trafik Cezası nedir? Madde 61/ı Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
Trafik cezaları hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız durumlardandır. Kurallara uymayan kişiler trafik kanunları gereği ceza uygulanır. Bu cezalar para cezası veya hapis cezası olarak verilmektedir. Bunun dışında kurallara uymayıp trafiği tehlikeye düşünen kişilerin ehliyetlerine ceza puanı eklenir.
Bu cezalardan biride 61/ı cezasıdır. İşte, 61/ı cezası ile ilgili tüm detaylar.
61/ı ceza maddesinin içeriği; yol üzerinde bulunan işaret levhalarına park etme süresinin dışında aracı daha fazla park halinde bırakmak yasaktır.
61/ı Cezası Ne Kadardır?
Yol üzerinde bulunan işaret levhalarının yanına belirlenen süre sınırını aşarak daha fazla bekleme yapan araçlara 132 TL para cezası uygulanmaktadır.
61/ı Ceza Puanı Kaçtır?
61/ı para cezası uygulanan kişilerin ehliyetlerine 10 ceza puanı uygulanmaktadır. Toplam ceza puanı 100 olan kişilerin ehliyetine 2 aylığına el konulur.
61/ı Cezası İndirimli Ödenebilir mi?
Bu maddeden dolayı ceza alan kişiler indirimli bir şekilde ödeyebilir. Fakat cezanın 15 gün içinde ödenmesi şartı vardır. Bu şarta uyan kişiler cezayı %25 indirimli öderler.
61/ı Cezası Nasıl Ödenir?
Cezayı internet üzerinden, mobil bankacılık veya PTT şubeleri aracılığı ile ödeyebilirsiniz.
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