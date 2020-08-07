61/h Trafik Cezası nedir? Madde 61/h Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

61/h trafik ceza maddesi tanım gereği, giriş üstünlüğü bulunan taşıt yolundaki araçların giriş çıkış saatlerinin ayarlandığı işaret levhasının on beş metre içerisine park etmek ile yapılan trafik hatasına uygun ceza maddesidir.

61/H Ceza Ücreti Ne Kadardır?

Maddede belirtilen durumlar olduğu taktirde araç sahibine 108 TL ceza yazılır.

61/H Cezasına İndirim Uygulanabilir mi?

Diğer bütün trafik cezalarında olduğu gibi 61/h cezasına da indirim uygulanır. İndirimin tutarı 27 TL'dir. İndirimden yararlanmak isteyen kişiler cezanın yazıldığı günden başlatan 15 günde içerisinde ödeme yapmalıdır. Erken ödeme indirimi 15 gün içinde yapılan ödemeler için geçerlidir.

61/H Cezası Nasıl Ödenmelidir?

61/h ceza tutarı internet üzerinden sorgulanıp ödeme yapılabilmektedir. Diğer ödeme yöntemleri ise bankalar aracılığı ile olan ödemelerdir. Bankaların şubelerine giderek veya atm üzerinden ödeme yapılabilir.