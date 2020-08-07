61/f Trafik Cezası nedir? Madde 61/f Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

Taşıt yolunda 3 tane veya daha fazla taşıt yolunda ortada ki taşıt yoluna park etmenin cezası 61/f maddesinde yer almaktadır.

61/f Trafik Cezası Ücreti Kaç TL?

Taşıt yolunda 3 tane veya daha fazla taşıt yolunda ortada ki taşıt yoluna park etmenin cezası 108 TL olarak 61/f maddesin de geçmektedir.

61/f Trafik Cezası Puanı Kaçtır?

61/f'den dolayı ceza kesilen kişilerin ehliyetine 10 puan eklenir.

61/f Cezası İndirimli Ödenir mi?

Bu cezayı %25 indirimli ödemek mümkündür. Fakat 15 gün içinde ödeme yapıldığı taktirde indirim uygulanır?

61/f Cezası Nasıl Ödenir?

61/f cezasını anlaşmalı bankalardan ödeyebilirsiniz.