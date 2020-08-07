61/f Trafik Cezası nedir? Madde 61/f Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
Günümüzde birçok araç sürücüsü trafik kurallarına riayet etmeyerek cezaya maruz kalıyor. Kurallara uyulmadığı taktirde birçok üzücü durum meydana geliyor. Bu yüzden araç sürücülerin trafik kurallarına uyması oldukça önemlidir. Bu yazıda önemli maddelerden biri olan 61/f'yi inceleyeceğiz. 61/f ceza ücreti kaç TL'dir. 61/f ceza maddesi ehliyete kaç puan olarak ekleniyor? 61/f cezası indirimli ödenebilir mi? 61/f nasıl ödenir? Bu soruların yanıtları sizler için derledik.
Taşıt yolunda 3 tane veya daha fazla taşıt yolunda ortada ki taşıt yoluna park etmenin cezası 61/f maddesinde yer almaktadır.
61/f Trafik Cezası Ücreti Kaç TL?
Taşıt yolunda 3 tane veya daha fazla taşıt yolunda ortada ki taşıt yoluna park etmenin cezası 108 TL olarak 61/f maddesin de geçmektedir.
61/f Trafik Cezası Puanı Kaçtır?
61/f'den dolayı ceza kesilen kişilerin ehliyetine 10 puan eklenir.
61/f Cezası İndirimli Ödenir mi?
Bu cezayı %25 indirimli ödemek mümkündür. Fakat 15 gün içinde ödeme yapıldığı taktirde indirim uygulanır?
61/f Cezası Nasıl Ödenir?
61/f cezasını anlaşmalı bankalardan ödeyebilirsiniz.
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