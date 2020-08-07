61/e Trafik Cezası nedir? Madde 61/e Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
Trafikte emniyetin sağlanması için kurallara riayet etmek gerekir. Kurallara uymayan kişilere İdari para cezası hapis cezası verilir. Bu cezalardan biri olan 61/e maddesi de önemli trafik kurallarından biridir. Bu yazıda 61/e trafik cezası ne kadar? 61/e sürücü belgesine kaç puan olarak yansır? 61/e cezası indirimli ödenir mi? 61/e cezası nasıl ödenir? Sorularının detaylarını sizler için derledik.
61/e kamu hizmetinde bulunan yolcu araçlarının duraklarında belirtilen trafik levhalarının sağ ve sol tarafına 15 metre mesafenin içinde park etmektedir. Bu kurala uymayan kişilere para cezası uygulanır.
61/e Cezası Ne Kadardır?
Kamu taşıtlarının yolcu duraklarına 15 metrenin içinde park eden kişilere idari para cezası uygulanır. Cezanın tutarı 132 TL'dir.
61/e Cezası Sürücü Belgesine Kaç Puan Olarak Yansır?
61/e kuralına uymayıp idari para cezası verilen araç sürücüsüne 10 puan olarak yansır.
61/e İndirimli Ödenebilir mi?
15 gün içinde ödeme yapma şartıyla cezayı indirimli ödemek mümkündür. İndirim oranı %25'tir.
61/e Cezası Nasıl Ödenir?
61/e cezası atmlerden, internet üzerinden ve postanelerden ödenebilmektedir.
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