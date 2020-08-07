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HaberlerGündem Haberleri61/d Trafik Cezası nedir? Madde 61/d Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
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Haber Giriş: 07.08.2020 - 02:36,Son Güncelleme:

61/d Trafik Cezası nedir? Madde 61/d Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

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61/d Trafik Cezası nedir? Madde 61/d Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
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Günümüzde trafik yoğunluğunun artması sebebiyle trafiği kontrol altına almakta zorlaşmaktadır. Bu yüzden cezalar ve kurallar sayesinde araç sürücülerinin daha dikkatli olması beklenmektedir. Bu yazıda 61/d trafik ceza maddesiyle ilgili sorular yanıtlanmıştır. 61/d trafik cezası ne kadar? 61/d trafik cezası puanı kaç? 61/d indirimli ödenir mi? 61/d cezası nasıl ödenmeli? Bu sorular ve cevaplarını sizler için derledik.

Yol üzerinde yer alan muslukların sağ ve sol taraflarına 5 metre mesafe bırakarak park etmesi gerekir. Bu kurala uymayıp mesafeyi daha aza indiren kişilere trafik kanunu gereği 61/d maddesi üzerinden ceza kesilir.

 61/d Cezası Ne Kadar?

 Yangın musluklarının çok fazla yakınına park eden araçlara madde 61/d gereğince 132 TL tutarında idari para cezası uygulanır.

 61/d Maddesinin Ceza Puanı Kaçtır?

 61/d üzerinde para cezası verilen araç sürücüsüne ek olarak ceza puanı verilir. 61/d cezası 10 puandır.

 61/d Cezası İndirimli Ödenir mi?

 61/d cezası %25 ile indirimli ödenir. 15 gün içerisinde ödeme yapılırsa indirimden faydalanılır.

 61/d Cezası Nasıl Ödenir?

 Kesilen cezayı bankalardan veya internet kanallarından ödeyebilirsiniz.

 

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