61/d Trafik Cezası nedir? Madde 61/d Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
Günümüzde trafik yoğunluğunun artması sebebiyle trafiği kontrol altına almakta zorlaşmaktadır. Bu yüzden cezalar ve kurallar sayesinde araç sürücülerinin daha dikkatli olması beklenmektedir. Bu yazıda 61/d trafik ceza maddesiyle ilgili sorular yanıtlanmıştır. 61/d trafik cezası ne kadar? 61/d trafik cezası puanı kaç? 61/d indirimli ödenir mi? 61/d cezası nasıl ödenmeli? Bu sorular ve cevaplarını sizler için derledik.
Yol üzerinde yer alan muslukların sağ ve sol taraflarına 5 metre mesafe bırakarak park etmesi gerekir. Bu kurala uymayıp mesafeyi daha aza indiren kişilere trafik kanunu gereği 61/d maddesi üzerinden ceza kesilir.
61/d Cezası Ne Kadar?
Yangın musluklarının çok fazla yakınına park eden araçlara madde 61/d gereğince 132 TL tutarında idari para cezası uygulanır.
61/d Maddesinin Ceza Puanı Kaçtır?
61/d üzerinde para cezası verilen araç sürücüsüne ek olarak ceza puanı verilir. 61/d cezası 10 puandır.
61/d Cezası İndirimli Ödenir mi?
61/d cezası %25 ile indirimli ödenir. 15 gün içerisinde ödeme yapılırsa indirimden faydalanılır.
61/d Cezası Nasıl Ödenir?
Kesilen cezayı bankalardan veya internet kanallarından ödeyebilirsiniz.
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