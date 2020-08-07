61/d Trafik Cezası nedir? Madde 61/d Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

Yol üzerinde yer alan muslukların sağ ve sol taraflarına 5 metre mesafe bırakarak park etmesi gerekir. Bu kurala uymayıp mesafeyi daha aza indiren kişilere trafik kanunu gereği 61/d maddesi üzerinden ceza kesilir.

61/d Cezası Ne Kadar?

Yangın musluklarının çok fazla yakınına park eden araçlara madde 61/d gereğince 132 TL tutarında idari para cezası uygulanır.

61/d Maddesinin Ceza Puanı Kaçtır?

61/d üzerinde para cezası verilen araç sürücüsüne ek olarak ceza puanı verilir. 61/d cezası 10 puandır.

61/d Cezası İndirimli Ödenir mi?

61/d cezası %25 ile indirimli ödenir. 15 gün içerisinde ödeme yapılırsa indirimden faydalanılır.

61/d Cezası Nasıl Ödenir?

Kesilen cezayı bankalardan veya internet kanallarından ödeyebilirsiniz.