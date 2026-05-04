61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda... Finiş 27 yıl sonra Ankara’da

BU yıl 61’incisi düzenlenen Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye’nin ‘ProSeries’ kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun (TUR 2026) son etabı, dün Ankara’da yapıldı. Cumhurbaşkanlığı önünden başlayan Ankara etabının startını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz verdi.

Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı çevresindeki hat üzerinde oluşturulan parkurda, 147 bisikletçi 108.4 kilometre pedal çevirdi. Sebastian Berwick, toplamda 26 saat 34 dakika 19 saniyeyle genel klasman birincisi oldu. TUR 2026’yı kazanan 26 yaşındaki Avustralyalı bisikletçi, turkuaz mayonun da sahibi oldu. Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa ikinci, Belçikalı Kamiel Bonneu ise üçüncü sırada bitirdi. Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde verilen beyaz mayoyu ise Konya Büyükşehir Belediyespor’dan milli bisikletçi Mustafa Tarakçı elde etti.

