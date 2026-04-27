61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu: 158 sporcu pedala bastı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2026 07:00

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun (TUR 2026) startı, İzmir Valisi Süleyman Elban tarafından İzmir’in Çeşme ilçesinde verildi. Bu yıl 61’incisi düzenlenen 8 etaplık Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dün sabahki Çeşme-Selçuk etabıyla başladı.

Starta Vali Süleyman Elban’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Veli Ozan Çakır ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu katıldı. Organizasyonda 23 takımdan 158 sporcu, Çeşme-Selçuk etabında 148.7 kilometre pedal çevirdi.

İlk etabı 3 saat 23 dakika 57 saniyede bitiren Team Flanders-Baloise takımının Belçikalı sporcusu Tom Crabbe kazandı. Konya Büyükşehir Belediyespor’dan milli bisikletçi Ramazan Yılmaz da yarışı 4’üncü sırada bitirdi. Bu sonuçla Crabbe, genel ve sprint klasmanında zirveye çıkarak turkuaz ile yeşil mayoyu giydi. Yarışa, bugün Aydın ile Marmaris arasında yapılacak 2. etapla devam edilecek.

Tur, 3 Mayıs Pazar günü Ankara’da sona erecek. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2026) Yarış Direktörü Vladimiros Petsas, “Her yıl büyük bir ilerleme kaydediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu neredeyse Fransa Turu ve diğer büyük organizasyonlarla aynı seviyede” dedi.

FİNAL İLK KEZ BAŞKENTTE

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun final etabı, 1999’dan bu yana ilk kez Ankara’da gerçekleştirilecek. Başkent, 3 Mayıs Pazar günü düzenlenecek 8. etapla 61. turun kapanışına ev sahipliği yapacak. TUR 2026, klasikleşen parkurun ters istikamette kurgulanmasıyla önceki yıllardan ayrılıyor. Son yıllarda ağırlıklı olarak Akdeniz’den Ege’ye uzanan bir güzergâh izleyen tur, bu yıl klasik rotanın tersine çevrilmesiyle Çeşme’den başlayacak ve Ege’den Akdeniz’e uzandıktan sonra Ankara’da sona erecek.

Gözden KaçmasınBatman’dan Venedik’e açılan sanat kapısıBatman’dan Venedik’e açılan sanat kapısıHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
