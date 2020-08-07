61/c Trafik Cezası nedir? Madde 61/c Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

61/c maddesi, yol üzerinde ki geçişlere park etmenin yasak olduğunu anlatan bir kuraldır. Bu kurala uymayanlara para cezası uygulanır.

61/c Cezası Ne Kadardır?

61/c kuralına uymayan kişilere Türk Trafik Kanunları gereği 132 TL para cezası uygulanır.

61/c Cezası Ehliyete kaç Puan Olarak Yansır?

Para cezası ile birlikte ehliyete 10 ceza puanı yansır.

61/c Cezası İndirimli Ödenir mi?

15 gün içinde ödeme yapan kişiler %25 indirimden faydalanabilir.

61/c Cezası Nasıl Ödenir?

61/c cezası internet üzerinden veya bankalar aracılığı ile ödenmektedir.