61/c Trafik Cezası nedir? Madde 61/c Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
Trafik kazalarından korunmak için trafik kurallarına uyulması şarttır. Trafik kuralları sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamak için Türk Trafik Kanunu tarafından konulmuştur. Bu kurallara riayet etmeyen kişiler yine bu kanun gereği yaptırıma uğrarlar. yaptırımlar ihlalin derecesine göre hapis cezası veya para cezası olarak verilir. Önemli kurallar içeren trafik maddelerinden biri de 61/c maddesidir. 61/c cezası tutarı ne kadardır? 61/c cezası ehliyete kaç puan olarak yansır? 61/c cezası indirimli ödenebilir mi? 61/c cezası nasıl ödenir? Soruların cevaplarını sizler için derledik.
61/c maddesi, yol üzerinde ki geçişlere park etmenin yasak olduğunu anlatan bir kuraldır. Bu kurala uymayanlara para cezası uygulanır.
61/c Cezası Ne Kadardır?
61/c kuralına uymayan kişilere Türk Trafik Kanunları gereği 132 TL para cezası uygulanır.
61/c Cezası Ehliyete kaç Puan Olarak Yansır?
Para cezası ile birlikte ehliyete 10 ceza puanı yansır.
61/c Cezası İndirimli Ödenir mi?
15 gün içinde ödeme yapan kişiler %25 indirimden faydalanabilir.
61/c Cezası Nasıl Ödenir?
61/c cezası internet üzerinden veya bankalar aracılığı ile ödenmektedir.
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