61/b Trafik Cezası nedir? Madde 61/b Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

61/1-b trafik cezası özellikle park etmek ile ilgili cezaların başında gelir. Bu sebeple kişiler sürücüler bu kurallara uymadıklarında 61/1-b trafik cezası ile cezalandırılır.

61/1-B Trafik Cezası Nedir?

61/1-b trafik cezası taşıt yolu üzerinde sürücülerin park etmesinin yasak olduğu ve bunun trafik işaretleri ile belirtildiği yerlerde park etmek yasaktır. Bu kurala uymayan kişilere 61/1-b trafik cezası uygulanır.

61/1-B Trafik Cezası Ne Kadar?

61 1 B trafik cezası 132 lira olarak belirlenmiştir. 61 1-b trafik cezası erken ödeme durumunda %25 indirimli olarak 99 TL olarak ödenmektedir.

61/1-B Trafik Cezası Ceza Puanı Ne Kadar?

61 1 B trafik cezası park etme yasağına uymayan kişiler için uygulanan bir trafik cezasıdır. Bu kişilerin sürücü belgelerine 10 ceza puanı olarak işlenir. Kişilerin sürücü belgesinden bu ceza puanı silinmez.