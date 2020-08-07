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HaberlerGündem Haberleri61/b Trafik Cezası nedir? Madde 61/b Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
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Haber Giriş: 07.08.2020 - 02:33,Son Güncelleme:

61/b Trafik Cezası nedir? Madde 61/b Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

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61/b Trafik Cezası nedir? Madde 61/b Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
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Toplumun yararını gözetmek amacıyla uygulanan trafik cezaları trafik kurallarına uymayanlara uygulanır. Trafik kurallarına uymayan kişiler trafik cezaları ile cezalandırılır. Böylece insanlar daha güvenli bir ortamda yaşama imkanı bulur. 61/1-b trafik cezası da uygulanan trafik cezaları arasındadır. 61/1-b trafik cezası ile ilgili detayları derledik.

61/1-b trafik cezası özellikle park etmek ile ilgili cezaların başında gelir. Bu sebeple kişiler sürücüler bu kurallara uymadıklarında 61/1-b trafik cezası ile cezalandırılır.

 61/1-B Trafik Cezası Nedir?

 61/1-b trafik cezası taşıt yolu üzerinde sürücülerin park etmesinin yasak olduğu ve bunun trafik işaretleri ile belirtildiği yerlerde park etmek yasaktır. Bu kurala uymayan kişilere 61/1-b trafik cezası uygulanır.

 61/1-B Trafik Cezası Ne Kadar?

 61 1 B trafik cezası 132 lira olarak belirlenmiştir. 61 1-b trafik cezası erken ödeme durumunda %25 indirimli olarak 99 TL olarak ödenmektedir.

 61/1-B Trafik Cezası Ceza Puanı Ne Kadar?

 61 1 B trafik cezası park etme yasağına uymayan kişiler için uygulanan bir trafik cezasıdır. Bu kişilerin sürücü belgelerine 10 ceza puanı olarak işlenir. Kişilerin sürücü belgesinden bu ceza puanı silinmez.

 

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