61/b Trafik Cezası nedir? Madde 61/b Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
Toplumun yararını gözetmek amacıyla uygulanan trafik cezaları trafik kurallarına uymayanlara uygulanır. Trafik kurallarına uymayan kişiler trafik cezaları ile cezalandırılır. Böylece insanlar daha güvenli bir ortamda yaşama imkanı bulur. 61/1-b trafik cezası da uygulanan trafik cezaları arasındadır. 61/1-b trafik cezası ile ilgili detayları derledik.
61/1-b trafik cezası özellikle park etmek ile ilgili cezaların başında gelir. Bu sebeple kişiler sürücüler bu kurallara uymadıklarında 61/1-b trafik cezası ile cezalandırılır.
61/1-B Trafik Cezası Nedir?
61/1-b trafik cezası taşıt yolu üzerinde sürücülerin park etmesinin yasak olduğu ve bunun trafik işaretleri ile belirtildiği yerlerde park etmek yasaktır. Bu kurala uymayan kişilere 61/1-b trafik cezası uygulanır.
61/1-B Trafik Cezası Ne Kadar?
61 1 B trafik cezası 132 lira olarak belirlenmiştir. 61 1-b trafik cezası erken ödeme durumunda %25 indirimli olarak 99 TL olarak ödenmektedir.
61/1-B Trafik Cezası Ceza Puanı Ne Kadar?
61 1 B trafik cezası park etme yasağına uymayan kişiler için uygulanan bir trafik cezasıdır. Bu kişilerin sürücü belgelerine 10 ceza puanı olarak işlenir. Kişilerin sürücü belgesinden bu ceza puanı silinmez.
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