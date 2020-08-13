61/a Trafik Cezası nedir? Madde 61/a Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerler bulunur. Sürücülerin bu yerlerde araçlarını park etmesi sonucunda cezai işlem uygulanır. Buna 61/1-a trafik cezası diyebiliriz.

61/1-a Trafik Cezası Ne Kadar?

Taşıt yolları üzerinde bazı yerlerde duraklama ve park etmek yasaktır. Kara Yolları trafik kanunun 61. maddesinde yer alan kanuna göre yasak olan yerlerde duraklamak ve park etmek gibi durumlarda 132 TL ceza yazılmaktadır.

61/1-a Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

Trafik ceza rehberinde sürücülerin kural ihlali yapması durumunda ehliyetlerine ceza puanları yazılmaktadır. 61/1-a trafik cezasına çarptırılan sürücüler ise sürücü belgelerine 15 ceza puan işlenir.

61/1-a Cezası İndirilmiş Tutar Ne Kadar?

Trafik cezalarından merak edilen konulardan birisi de indirimli ödemektir. Cezaların indirimli ödenmesi mümkündür. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde erken ödeme indirimi yer almaktadır. Sürücüler yönetmeliğe göre 15 gün içinde ödeme yaparlar ise %25 oranında indirim uygulanabilir.

61/1-a Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

Sürücüler trafikte farkında varmadan kural ihlali yapabilirler. Bu durumda sürücüler trafik ceza sorgulama işlemlerini yapabilirler. Bu işlemi e-devlet sisteminden online olarak yapabilmeleri mümkündür. Trafik sorgulamasından sonra yine e devlet üzerinden ceza ödemesi yapılabilir.