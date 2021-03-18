60’a yakın ev alevlere teslim oldu... Bir köy kül oldu

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde dün öğle saatlerinde ahşap bir evde yangın çıktı. Alevler, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede çevredeki evlere sıçradı. Köyde yaşayanlar büyük panik yaşadı, canlarını kurtarmak için bölgeden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine köye, itfaiye ekipleri ile arazözler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin 60’a yakın eve sıçradığı yangına itfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Çevre ilçelerden takviye itfaiye araçları köye yönlendirildi. Havadan müdahale için de yangın söndürme helikopteri istendi. Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde dün öğle saatlerinde ahşap bir evde yangın çıktı. Alevler, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede çevredeki evlere sıçradı. Köyde yaşayanlar büyük panik yaşadı, canlarını kurtarmak için bölgeden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine köye, itfaiye ekipleri ile arazözler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin 60’a yakın eve sıçradığı yangına itfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Çevre ilçelerden takviye itfaiye araçları köye yönlendirildi. Havadan müdahale için de yangın söndürme helikopteri istendi.

Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman, “Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor. Ekipler müdahale ediyor ama maddi kayıp büyük” dedi. Köy sakinleri de yaşadıkları korku dolu anları “Cehennemi yaşadık” diye anlattı.

30 HAYVAN TELEF OLDU

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, “176 haneli, 400 kişinin yaşadığı köydeki yangın saat 17.30 itibarıyla kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sürüyor. Ancak şiddetli lodos var. Bu nedenle tehlike geçmiş değil. Can kaybımız yok. İlk tespitlere göre 35 binada 60 hane yandı. 25-30 civarında hayvan telef oldu. Alevlere yakın hanelerde yaşayanlar da tahliye edildi” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da AFAD’ın 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdiğini, vatandaşların barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılandığını duyurdu.

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