600 yıllık tarih canlanıyor

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 tescilli tarihi yapının da restorasyonunu içeren Tersane İstanbul Projesi alanında incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu burada yaptığı açıklamada “Tersane İstanbul, dört mevsim İstanbullular için popüler bir kültür-sanat etkinlikleri merkezi olacak. Bölgenin tarihi dokusuyla, uyum içindeki mimarisiyle gerek İstanbullular gerek yerli ve yabancı turistler için bir çekim noktası haline gelecek. Ayrıca, binlerce kişiye istihdam oluşturup, milyonlarca ziyaretçi ağırlayacak” dedi.

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Bakan Uraloğlu, Hürriyet muhabiri Fatma Aksu’ya projeyi anlattı.

HAZİNEYE 1.3 MİLYAR KİRA GELİRİ

Tersane İstanbul’un 4 fazda inşa edildiğini ve proje genelinde yüzde 69’luk seviyeye ulaşıldığını kaydeden Uraloğlu “Yaklaşık 889 milyon dolarlık dev yatırımı kamu kaynağı kullanmadan gerçekleştirilen proje, 45 yıllık işletme süresince de hazineye toplamda 1 milyar 346 milyon dolar kira geliri kazandıracak. Proje kapsamında sahil şeridinde yürüyüş ve bisiklet parkurları, kafe ve dinlenme mekânları, sosyal aktivite alanları ve bin kişilik cami ile kütüphane de yapılacak. Gençler ve öğrenciler için deneyim odaklı aktivite alanları, tarihi yarımadanın turizmini destekleyen konaklama alanları, 70’er yatlık 2 yat limanı ve su sporları alanları oluşturuyoruz” diye konuştu.