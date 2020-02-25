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İHA
Haber Giriş: 25.02.2020 - 09:29,Son Güncelleme:/

600 yıllık davul-zurna yasağı! Nedeni ise...

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Bursa'da bir köyde 600 yıldır davul ve zurna çalınmıyor.

Keles ilçesinin Dedeler köyü sâkinleri tam 600 yıldır düğünlerde davul ve zurna çalmıyor. 1400'lü yıllarda Rumları irşât etmek maksadı ile bölgeye yerleştiği bilinen Şeyh Selahaddin Buhârî Hazretlerinin Dedeler köyünde türbesi bulunuyor.

Dedeler sâkinleri, Selahaddin Buhârî Hazretlerine hürmeten köylerinde 600 yıldır düğünlerde davul ve zurna çalmıyor. Köyde müzikli düğün yapacak olanlar ise köyün dışında bulunan düğün salonunda eğlence yapıyor. Köy meydanındaki düğünler ise mevlitli ve dualı oluyor.

600 yıllık davul-zurna yasağı Nedeni ise...

Türbedar İzzet Çile, "Bu mübarek zâtın buraya 1400 yıllarda geldiği rivâyet ediliyor. Buhâra'dan Horasan'a, oradan da Bursa'ya gelmiş. 600 yıldır bu köyde davul çalmak yasak. Köyümüzde düğünler mevlitli oluyor" dedi.

600 yıllık davul-zurna yasağı Nedeni ise...

Köy sâkinleri ise, "Burada medfun bulunanzât Ertuğrul Gazi ile birlikte gelen şeyhlerden. Burada düğünler mevlitli yapılıyor. Düğünlerde kesinlikle davul ve zurna çalmıyoruz" şeklinde konuştu.

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