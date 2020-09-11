600 kilo üzüm hırsızlığına 2 tutuklama

Sarıpınar Mahallesi'nde M.A'ya ait sergiye, kurutulmak için bırakılan 600 kilo çekirdeksiz üzümün çalınması ile ilgili, polis çalışma başlattı. Bölge genelinde yapılan araştırma sonucunda sergideki üzümleri çalanların M.D (19) ve A.Ö (29) olduğu tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilerek, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.