60 yıllık hasreti sona erdi

Polatkan’ın kızı Nilgün Polatkan, “Annem cennette sevdiğine kavuşacak. 60 yıllık hasretleri son bulacak” dedi. Alanya’da vefat eden Mutahhare Polatkan için dün Zincirlikuyu Mezarlığı’nda düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polatkan’ın Yassıada davalarında avukatlığını da yapan eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda da katıldı. Cenazede taziyeleri Polatkan’ın kızı Nilgün Polatkan Atlı ile torunu Hasan Polatkan Atlı kabul etti. 1960 darbesinde Hasan Polatkan’ın kızları Nilgün 5, ablası Sema ise 10 yaşındaydı. Cenazede gözyaşı döken Nilgün Polatkan Atlı, “Üzülmesin diye babamla ilgili konuşmazdık. Aileden bir tek ben kaldım” dedi.

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