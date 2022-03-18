60 yıl sonra sonra yerini öğrendikleri şehitlerinin mezarını ilk kez ziyaret ettiler

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Konya Büyükşehir Belediyesi, mezarları Konya Şehitliği'nde olan 1962 yılında vatani görevini yaparken kaza sonucu şehit olan Mehmet Özcan'ın Çankırı, 1964 yılında yine kazayla şehit olan Ali Çimen’in Muş nüfusuna kayıtlı olduğunu belirledi. Ardından da her iki şehidin yakınlarına ulaştı. Şehitlerin yakınları da daha önce yerini bilmedikleri şehit mezarlarını yıllar sonra ilk kez ziyaret etti.

Şehit Mehmet Özcan'ın Çankırı'da oturan kardeşi Ali Özcan, Konya Şehitliğine gelerek ağabeyinin mezarını ziyaret etti. Ali Özcan, ''Ben o zaman küçüktüm, Çankırı’daydım. Babam da köydeydi. Ağabeyim bayramda vefat etmiş. Bayramdan sonra Konya Şehitliği’ne defnedilmiş. Konya Büyükşehir Belediyesi bize ulaştı, biz de ziyarete geldik ''dedi.

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Şehit Mehmet Özcan’ın yeğeni İsa Özcan ise, “Cenaze haberi geldiğinde aile büyükleri bayram olduğu için duyurmak istememiş. Bayramdan sonra da yetkililer Konya Şehitliği’ne defnetmiş. O zamanlar da iki şehir arası çok uzak olduğu için ve ekonomik şartlardan dolayı büyüklerimiz gelememiş. Öyle olunca da şehidimiz bizden uzak kalmış. Bu zamana kadar gidip gelemesek de sağ olsun Konya Büyükşehir Belediyesi bizlere ulaştı. Kabirlerin bakımları çok güzel. Bu konuda çok ilgililer, kendilerine teşekkür ediyoruz. Şehidin bir yakını olmak gurur verici bir duygu. Bize geri dönüş yapılması çok güzel bir duygu”diye konuştu.

Şehit Ali Çimen’in kardeşi Kali Çimen de yaşadığı Aydın'dan Konya'ya gelerek, ağabeyinin mezarı başında ilk kez dua etti. Ağabeyinin vefat haberi geldiğinde ilkokula gittiğini anlatan Çimen, “Diğer ağabeyim de Erzincan’da askerdi, o da terhis olmuştu. Vefat haberi gelince acilen Konya’ya gelmişler. Yetkililer kaza yaptığını söylemiş. Kızım daha önce burada üniversitede okuyordu, o araştırmış ama sonuç alamamıştı” dedi.