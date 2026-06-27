60 yaş üzerine yapay zeka ehliyeti: Meclis’e dijitalde ilginç öneri ve tespitler

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Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM, 60 yaş üzeri kişilerin de yapay zekâ ehliyetine sahip olması gerektiğini öne sürerken, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (Türk PDR Der) ise OECD ülkelerinde 16 yaş altına sosyal medyayı yasaklamasının bir işe yaramadığını savundu. Komisyondaki değerlendirmeler Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

- Dr. Sabiha Sunar (TEDMEM Direktörü): İlerleyen yaş grubu için, mesela, 65 yaş üzeri ya da 60 yaş üzeri kişilerin de yapay zekâ ehliyetine ihtiyacı olacak; çünkü bence çok konuşmuyoruz ama bu dijital risklerden çok etkileniyorlar, dolandırıyorlar. Akıllı cep telefonları yaygınlaştığından beri doğru bilgi ile yanlış bilgiyi ayırt etmek, doğru bankacılık işlemlerini yapmak ya da e-Devlet işlemlerini yapmak çok kolay olmuyor. Bu yapay zekâ ehliyetini herkes için düşünmemiz lazım.

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SOSYAL MEDYA YASAĞI İŞE YARAMADI

- Prof. Dr. Erdal Hamarta (Türk PDR Der Genel Başkanvekili): Dijitalleşme kaçabileceğimiz bir şey değil. OECD ülkelerinde yapılan çalışmalar yasakların işe yaramadığını gösteriyor. 16 yaş altına sosyal medyayı vesaireyi yasaklamak bir işe yaramamış. En temel şey, çocukların ve ebeveynlerin bu noktada bilinçlendirilmesi, mahremiyet, dijital iz, siber zorbalık tanımı ve yardım isteme becerileri ve paydaşlara yaygınlaştırıldığı zaman daha sağlıklı sonuçların elde edildiği ortaya çıkmış. Anne-babaların dijital okuryazarlığı kesinlikle öğrenmesi gerekiyor.

- Nilgün Demirci Celep (TEDMEM Koordinatörü): Finlandiya, pek çok konuda örnek gösterilen bir ülke. Her okulda bütüncül refah ekibi kurulması zorunluluğu var. Her okulda bir sosyolog, psikolog, sağlık görevlisi, özel eğitim uzmanı var. Bunlar çocukları düzenli bir şekilde takip edebiliyorlar. Dolayısıyla herhangi bir sorun çıkmadan, öncesinde, çıktığında da erken müdahaleyle sorunu çözebiliyorlar. Dolayısıyla şiddet oranları düşük. PISA araştırmasında da Finlandiya yüksek skorlara sahip dolayısıyla aslında bu bir mucize ya da tesadüf değil. Düşük şiddet yüksek başarıyı da getiriyor. Norveç yine bir diğer olumlu ülke örneklerimizden bir tanesi. Norveçli 40 yıldır ‘Olweus Zorbalık Önleme Modeli’ diye bir model uygulanıyor. İngiltere’de de tüm okul çalışanları, okulda bulunan herkes, tüm personel çocuk korumadan yasal olarak sorumlu, aynı zamanda, Amerika’daki gibi dışlayıcı cezalar yerine onarıcı, kapsayıcı, onamaya yönelik adaletin olduğu bir sistem uygulanıyor.

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SİLAH VE POLİGON ARAMASI ARTTI

- Hüseyin Ekrem Cunedioğlu (TEPAV Kalkınma Direktörü): Google’daki arama trendlerine baktığınızda silah, silah sahipliği, silah ruhsatı, poligon gibi aramaların 2004’ten beri hızla arttığını görüyoruz. Buralarda da ciddi düzenlemeler gerektiğini görüyoruz.

Ateşli silahlara erişim giderek artıyor. Türkiye’deki arama trendlerine baktığımızda, 2012’den sonra bir şey oluyor ve toplum genel olarak daha fazla ‘poligon’ aramaya başlıyor, ‘Silah ruhsatını nasıl alırım?’ diye sormaya başlıyor.