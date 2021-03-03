60 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Koronavirüs aşı sırası e Nabız ekranı ile sorgulanıyor!

60 yaş üzerinin ne zaman aşı olacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Aşılama ile beraber paralel işleyen aşı teminatı ile Sağlık Bakanlığı 2. aşamada aşı yaptıracak yaş grupları ve meslek gruplarını belirledi. Koronavirüs aşıları bakanlık programına göre 4 aşamada gerçekleşecek. 60 yaş üzeri vatandaşlar 2. aşama B grubunda aşılarını yaptıracaklar. Ancak henüz tarih belli olmadı.

60 YAŞ ÜZERİ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama süreci ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Koca, açıklamasında "Bilim kurulumuzun önerileri ile belirlediğimiz plan dahilinde aşılama süreçlerimiz yürütülmeye devam etmektedir. Aşı temin sürecine paralel olarak vatandaşlarımızın aşılanmaları programlı şekilde devam edecektir" ifadelerini kullandı.

60 yaş üzeri vatandaşların ne zaman aşı olacağı ile ilgili henüz net açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde yeni açıklama yapılması bekleniyor.

2. AŞAMADA KİMLER KORONA VİRÜS AŞISI OLACAK?

Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin aşılanmasını takiben başlayan süreçte 1. aşama tamamlanmak üzere. Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak.

İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."

Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak.

Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak.

Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.

Üçüncü aşamada son olarak, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak.

Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

E NABIZ ÜZERİNDEN AŞI SIRASI NASIL SORGULANIR?

Koronavirüs aşısı olmak için önce bilgisayardan veya mobil telefondan e-Nabız uygulamasına giriş yapılacak. Ana menüdeki ‘COVID-19 aşı durumu’na tıklanacak, burada kişiler aşı öncelik durumlarını görebilecek.

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