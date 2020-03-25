60 vekilin karantina günleri

Koronavirüs salgınında en riskli grup sayılan 65 yaş üstü için sokağa çıkış yasağı getirilirken, Hürriyet, yaşları nedeniyle risk grubu içinde yer alan milletvekillerini mercek altına aldı.

İşte, yaşları itibarıyla sayıları 60’ı bulan risk grubundaki bu vekillerden bazılarının “karantina” günleri:

KİTABIMI YAZIYORUM

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan (67): Yaş itibarıyla risk grubundayım, onun için çok özen göstermeye çalışıyorum. İnsanlarla temas etmemeye gayret ediyorum. Ama sürekli evde de kalamıyorum, çünkü Meclis’e gidiyorum, genel merkezde görevim var, oraya gidiyorum. Evde olduğum zaman da kitap okuyorum, kitap yazıyorum, Milli Parklar Genel Müdürlüğü yapmıştım, o zamana ait bürokratik anıları yazıyorum.

EVE KAPANMAK ZOR

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım (70): Tedbirlere uymaya gayret ediyoruz. Eve kapanmak çok zor. Karı koca uyumlu olan var, olmayan var. Bu dönem herkesin sinirlerini aldırması lazım. Kitaplığımı düzenledim, elektronik aletlerin tamirat işleriyle ilgileniyorum. Film izlemeye başladım. Ama birkaç film izleyince uyku düzenini şaşırdık, şimdi aman düzeni bozmayalım dedik. Meclis’te mesafeli oturuyoruz, ama o yasaların da çıkması lazım.

TORUNUMU ÖZLEDİM

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman (66): Temastan kaçınıyoruz. Partideyim ve ziyaretçi almıyoruz. Personelin dörtte üçünü izine çıkarttık. Ben 66 yaşındayım. Partiye gelip gitsek de ziyaretçi trafiği kesildi. Çocuklarla görüşmüyorum. Torunumu çok özlememe rağmen bir haftadan fazladır ziyaretlerine gidemiyorum. Gelmesine de müsaade etmiyorum.

LİMONU SEVİYORUM

TBMM Başkanvekili Celal Adan (MHP İstanbul Milletvekili) (69): Sağlık Bakanlığı’nın bütün uyarılarına büyük bir ciddiyetle uyuyorum. İnsan canı Allah’ın emaneti onu korumalıyız. Ben sabunu çok seven birisiyim zaten. Bunun için çok sıklıkla ellerimi sabunla yıkıyorum. Yanımda dezenfektan bulunduruyorum. İstanbul’a gittiğimde de evden dışarı çıkmıyorum. Sebze ve meyve ağırlıklı besinler tüketmeye gayret ediyorum. Limon kullanmayı çok seviyorum.

KALABALIKTA YOKUM

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız (67): Kronik rahatsızlıklarımız da var. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı’nın 14 kuralına uymaya çalışıyorum. Genel kullanım alanlarında bir yere dokunduğumuz zaman elimizi 20 saniyeden fazla yıkıyoruz. Kalabalık olan toplantılara katılmıyoruz. Meclis’te birbirimizle tokalaşmamaya dikkat ediyoruz. En az bir metre mesafeden ‘gönül selamlaşması’ yapıyoruz.

HÜKÜMETE KATKI

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko (67): Tabii ki kurallara uyuyoruz ve süreci evde geçiriyoruz. Kitap okuyorum ve koronavirüsle ilgili zaman zaman yazılar yazıyorum. Bu hassas dönemde çok da fazla radikal bir çıkış yapmamak koşuluyla hükümete de hem ülkemiz açısından hem de dünyada yaşanan gelişmeler açısından partimizin ilkeleri çerçevesinde katkı sunmaya çalışıyoruz. Herkesten katkı bekliyoruz.

EMEKLİLİK HALİMİ GÖRDÜLER

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın (66): Kurallara dikkat ediyoruz, çok fazla görüşmemeye gayret ediyoruz. Teması telefonla sürdürüyoruz. Şimdi eşimle, çocuklarımla, torunlarımla daha fazla ilgilenme imkânım oldu. Onun için bu bir mola gibi oldu. Bol bol okuyorum. Titiz bir yapım var, evdekiler emeklilikte ne olacak onu da gördüler şimdi.

İLAN EDİLMEMİŞ TEDBİRLERE DE UYUYORUZ

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici (72): 200 metrekarelik kütüphanem var. Sabahtan akşama kadar kütüphaneyi düzenliyorum, yazmam gereken konuları yazıyorum. Kesinlikle ziyaretçi kabulümüz yok. Eş, dost görüşmesine ara verdik. IBM kendi datalarında koronavirüse karşı 75 kimyasal tespit ettiğini açıkladı. Çin de bilim üretir durumda. Umutlanıyoruz.

BULMACA, SUDOKU ÇÖZÜYORUM

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal (70): 70 yaşındayım, by-pass oldum, şeker hastalığım var, risk grubundayız yani. Vatandaş arıyor sizi, ‘Hastanedeyim, sıkıntıdayım, yardımcı olun’ diyor. Sorunlarını da çözmemiz lazım. Evde kitap okuyorum, bulmaca, sudoku çözüyorum vakit böyle geçiyor.