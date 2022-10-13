60 santimetrelik döner bıçağına jet iddianame

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İstanbul’da 9 Ekim pazar günü kamyonetiyle Yedikule’deki bir ara sokaktan ilerleyen Şeyhmus Aykurt (45) bu sırada el arabasını yolda bırakarak çöpleri karıştıran İranlı Ferhad Omranıfar’dan yol istedi. Omranıfar, ‘Buradan TIR geçer’ diye çıkışınca ikili arasında tartışma çıktı. Omranıfar hurda arabasından çıkarttığı döner bıçağıyla şoför koltuğundaki Şeyhmus Aykurt’a peş peşe vurmaya başladı. Aykurt bileğinden yaralanınca Omranıfar oradan uzaklaştı.

Olayı saniye saniye kaydeden güvenlik kamerasının kayıtları o gün sosyal medyaya düştü. Polis ekipleri Şeyhmuş Aykurt’un da şikâyetçi olmasıyla Ferhad Omranıfar’ı aynı mahallede kâğıt toplarken buldu ve gözaltına aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen Omranıfar suçunu itiraf etti ve tutuklandı.

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'YAŞAMINI TEHLİKEYE SOKTU'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca dün jet hızıyla hazırlanan iddianamede, Aykurt’un sol kolundan basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı, bu yaralanmanın yaşamını tehlikeye soktuğu belirtildi. Ferhad Omranıfar’ın ‘silahla kasten yaralama’ suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar

hapisle cezalandırılması istendi.