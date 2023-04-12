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60 milyon liralık 'saadet zinciri' vurgunu şüphelisinden şaşırtan savunma

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#Manisa#Polis#Denizli
60 milyon liralık saadet zinciri vurgunu şüphelisinden şaşırtan savunma
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 13:20

MANİSA'da 'saadet zinciri' yöntemi ile birçok kişinin 60 milyon TL'sini dolandırdığı ileri sürülen İ.A. (40), polisin operasyonu ile yakalandı. İlk ifadesinde İ.A., kendisinin de mağdur olduğunu, saadet zincirindeki bir üst kişi tarafından dolandırıldığını söyledi.

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Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran 5 kişi, bir marketler zincirinin Alaşehir, Salihli, Turgutlu ilçeleri sorumlu müdürü İ.A. tarafından 'saadet zinciri' yöntemi ile dolandırıldıklarını ileri sürüp, şikayetçi oldu. Mağdurlar, İ.A.'nın 6 ay önce toptan şeker alarak pazarlayıp, haftalık yüzde 10 kar payı verme vaadiyle çok sayıda kişiden çeşitli miktarlarda para toplayıp, 10 gün önce de ortadan kaybolduğunu belirtti.

İ.A.'nın bu yöntem ile aralarında market çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin 60 milyon lirasını dolandırdığı ileri sürüldü.

'SAADET ZİNCİRİNDEKİ BİR ÜST KİŞİ TARAFINDAN DOLANDIRILDIM'

Polis, İ.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Polis, İ.A.'nın Denizli'deki ağabeyinin evinde saklandığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, gece saatlerinde eve operasyon düzenleyip, şüpheliyi gözaltına aldı. Polisteki ilk ifadesinde İ.A., kendisinin de mağdur olduğunu, saadet zincirindeki bir üst kişi tarafından dolandırıldığını söyledi. İfadesinde, İzmir'de de saadet zinciri içinde olan kişiler bulunduğunu belirten İ.A.'nın, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi

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#Manisa#Polis#Denizli

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