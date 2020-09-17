MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri60 kişinin 3 milyon lirasını zimmetine geçirdiği iddia edilen memur teslim oldu
GeriGündem 60 kişinin 3 milyon lirasını zimmetine geçirdiği iddia edilen memur teslim oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ali Fuat GÜÇLÜER - DHA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 15:50 | Son Güncelleme:

60 kişinin 3 milyon lirasını zimmetine geçirdiği iddia edilen memur teslim oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
60 kişinin 3 milyon lirasını zimmetine geçirdiği iddia edilen memur teslim oldu
Abone Olgoogle-news

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 60 kişinin hesabından yaklaşık 3 milyon lirayı zimmetine geçirip, ortadan kaybolan PTT Şubesi'nin 20 yıllık çalışanı C.K. (53), polis merkezine teslim oldu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki PTT Şubesi'nde geçen hafta ortaya çıkan olayda, 20 yıllık gişe memuru C.K., maaşlarını PTT şubesinden alan emekliler ile bazı müşterilerinin hesapları üzerinden kredi çekti. Havale yoluyla gelen kredileri zimmetine geçirip, iş yerinden ayrıldı. Ardından da ortadan kayboldu. Müşterilerin şikayeti üzerine çalışma başlatan yetkililer, hesapları kontrol etti. Yapılan kontroller sonunda C.K.'nin 60 kişinin hesabını kullanarak, 3 milyon lirayı zimmetine geçirdiği tespit edildi.

C.K.'nin, kredi limitlerine göre başvuruda bulunduğu müşteriler adına çektiği kredi tutarlarını sahte imza ve evrak ile çektiği saptandı. Zanlının bazı müşterilerinin banka hesaplarını da sahte imzayla boşalttığı ortaya çıktı. Cumhuriyet savcılığı soruşturma başlatırken, polis adresinde bulunamayan C.K.'nin yakalanması için harekete geçti.

Adli ve idari soruşturma sürerken, firari C.K. bugün Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. C.K.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, zimmetine geçirdiği öne sürülen paranın durumu ise henüz bilinmiyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle