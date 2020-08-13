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Haber Giriş: 13.08.2020 - 03:07,Son Güncelleme:

60/h Trafik Cezası nedir? Madde 60/h Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

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60/h Trafik Cezası nedir? Madde 60/h Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
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60/h trafik cezası, taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına ve park izni verilen yerler dışında yüz metre mesafede duraklama yapan sürücülere uygulanmaktadır. Peki, 60/h trafik cezası nedir? Madde 60/h trafik cezası ne kadar? 2020 ceza puanı kaçtır? İşte, tüm detaylar.

Durmanın yasak olduğu yerler Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilmiş olup belirtilen yerler dışında duraklama yapan sürücülere 60/h trafik cezası verilmektedir.

 60/h Trafik Cezası Ne Kadar?

 Taşıt yolu üzerindeki işaret levhalarına yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında duraklayan sürücülere 60/h trafik cezası, 132 TL idari trafik cezası uygulanmaktadır.

 60/h Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

 60/h trafik cezası gereğince sürücünün ehliyetine 10 ceza puanı işlenmektedir. 100 ceza puanına ulaşılmadığı sürece tehlikeli bir durum söz konusu değildir.

 60/h Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?

 60/h trafik cezası tebliğ edildikten itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapılması durumunda, %25 indirim tanımlanmaktadır. %25 indirimden faydalanan sürücüler, 60/h trafik cezası olarak 99 TL ödemektedir.

 60/h Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

 60/h trafik cezası tebliğ edildikten sonra anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yapılabildiği gibi kredi kartıyla veya nakit olarak PTT şubelerinden ödeme yapmak mümkündür.

 

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