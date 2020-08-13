60/h Trafik Cezası nedir? Madde 60/h Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

Bu kurala uymayan sürücülere ise karayolları trafik kanununa göre 60/h trafik cezası uygulanır.

60/h Trafik Cezası Ne Kadar?

Park esnasında belirtilen kurallara uymayan sürücülere verilen 60/h trafik cezası 108 TL’dir.

60/h Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar Ya Da İndirimli Ödenebilir mi?

Trafik cezalarının kesim tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılan ödemelerde erken ödeme indirimi devreye girer. Erken ödeme indiriminde her ceza için kişilere %25 indirim uygulanır.

60/H Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

Trafikte yapılan yanlışlara göre trafik kanununa göre ceza puanı verilir. 60/h trafik cezası ceza puanı 10’dur.

60/h Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

Emniyet Genel Müdürlüğünün web sitesinden T.C numaranızı ya da plakanızı girerek online ödeme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.