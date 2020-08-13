60/g Trafik Cezası nedir? Madde 60/g Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

Duraklamanın yasak olduğu yerler başlıklı trafik kanunun 60. maddesine istinaden cezai işlem uygulanmaktadır.

60/g Trafik Cezası Ne Kadar?

Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park halinde olan araçlar, 60/g trafik cezası gereğince 132 TL ceza ödemesi gerçekleştirmektedir.

60/g Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

60/g trafik cezası alan bir sürücü, 10 ceza puanı ile karşılaşmaktadır. Ceza puanı sürücünün ehliyetine işlenmektedir.

60/g Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?

Cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapan sürücüler, %25 gibi ciddi bir indirimden faydalanabilmektedir. 15 gün içerisinde ödeme yapılması durumunda, 60/g trafik cezası 99 TL'ye düşmektedir.

60/g Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

E-devlet sistemi üzerinden ceza sorgulaması yapanlar, banka veya PTT aracılığı ile trafik cezası ödemelerini gerçekleştirebilmektedir.