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Haber Giriş: 13.08.2020 - 03:03,Son Güncelleme:

60/g Trafik Cezası nedir? Madde 60/g Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

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60/g Trafik Cezası nedir? Madde 60/g Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
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60/g trafik cezası, taşıt yolu üzerinde park eden veya duraklayan araçlara yazılmaktadır. Taşıt yolu üzerinde araç park etmek veya durmak yasak olmakla birlikte uymayan sürücüler 60/g trafik cezası ile karşılaşmaktadır. Peki 60/g trafik cezası nedir? Madde 60/g trafik cezası ne kadar? 2020 ceza puanı kaçtır? İşte, bilinmesi gerekenler.

 

Duraklamanın yasak olduğu yerler başlıklı trafik kanunun 60. maddesine istinaden cezai işlem uygulanmaktadır.

 60/g Trafik Cezası Ne Kadar?

 Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park halinde olan araçlar, 60/g trafik cezası gereğince 132 TL ceza ödemesi gerçekleştirmektedir.

 60/g Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

 60/g trafik cezası alan bir sürücü, 10 ceza puanı ile karşılaşmaktadır. Ceza puanı sürücünün ehliyetine işlenmektedir.

 60/g Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?

 Cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapan sürücüler, %25 gibi ciddi bir indirimden faydalanabilmektedir. 15 gün içerisinde ödeme yapılması durumunda, 60/g trafik cezası 99 TL'ye düşmektedir.

 60/g Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

 E-devlet sistemi üzerinden ceza sorgulaması yapanlar, banka veya PTT aracılığı ile trafik cezası ödemelerini gerçekleştirebilmektedir.

 

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